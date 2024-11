Notícias Com crédito extraordinário de R$ 5 bilhões, programa emergencial do BNDES para o RS amplia apoio ao Estado

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Valores globais de crédito destinado pelo BNDES ao Estado chega a R$ 11,68 bilhões. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou crédito extraordinário de mais R$ 5 bilhões para o Programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul. Disponibilizados a partir do dia 1º de novembro, a maior parte dos novos recursos, R$ 3,3 bilhões, estão alocados na linha de financiamento para capital de giro, e são exclusivos a clientes produtores rurais, cooperativas de produção agropecuária, cerealistas e fornecedores de insumos agrícolas.

“A medida é resultado do esforço conjunto do BNDES com o Governo Federal, que amplia o orçamento total das linhas do programa para todos os portes de empresas, produtores rurais, transportadores autônomos de carga e empresários individuais do Rio Grande do Sul”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Dos R$ 3,3 bilhões, cerca de R$ 1,5 bilhão destina-se a clientes de micro e pequeno porte. O objetivo é apoiar financeiramente as necessidades imediatas desse setor, como pagamento da folha e de fornecedores, recomposição de estoques e demais gastos para a manutenção e retomada de suas atividades.

O programa está disponível para todo o Rio Grande do Sul, por meio de mais de 40 instituições parceiras do BNDES (bancos comerciais públicos e privados, cooperativas de crédito, bancos de desenvolvimento, entre outros que operam no Estado).

Outras medidas

O BNDES também aprovou a suspensão completa de pagamentos, por 12 meses, bem como alongou, pelo mesmo prazo, os financiamentos para clientes de municípios atingidos pelos desastres. Além disso, para ampliar acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas, o Banco disponibilizou o FGI PEAC Crédito Solidário RS. Assim, desde junho, foram apoiados clientes em mais de 5,6 mil operações em 464 municípios do Estado, com R$ 11,6 bilhões em aprovações de crédito no Programa BNDES Emergencial, R$ 2,8 bilhões em crédito garantido com o BNDES FGI PEAC Crédito Solidário RS e R$ 4,75 bilhões em suspensões de pagamentos (standstill).

Números

• R$ 3,3 bi são exclusivos ao setor agropecuário pela linha de capital de giro e estão disponíveis desde a sexta-feira (1º); deste total, R$ 1,5 bi é destinado para clientes de micro e pequeno porte;

• Clientes de 464 municípios, em mais de 5,6 mil operações, já se beneficiaram do Programa BNDES Emergencial para o RS.

