Acontece Liberada licença de instalação para Loja Havan e Comercial Zaffari em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, o vice-prefeito, Jairo Marques, e o secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Jorge Arbello, entregaram a licença ao proprietário da área, Marco Bertolucci. Foto: Divulgação O prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, o vice-prefeito, Jairo Marques, e o secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Jorge Arbello, entregaram a licença ao proprietário da área, Marco Bertolucci. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A tarde da última sexta-feira (15) foi marcante para a história de Capão da Canoa. Após liberação de órgãos do governo estadual, o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, entregou a licença de instalação e alvará de construção da Loja Havan e Comercial Zaffari ao proprietário da área, Marco Bertolucci.

O prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, afirma que a chegada dessas grandes empresas será fundamental para o desenvolvimento do município e para a economia da região. “Será uma geração de emprego e renda que vai impactar no nosso cotidiano e isso, sem dúvidas, vem para somar no progresso da nossa cidade”, diz.

A licença de instalação autoriza o início da instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos executivos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Por sua vez, o Alvará de Construção permite ao requerente executar obras e serviços. É obrigatória para obras e serviços de construção, ampliação, demolição, reforma, movimentação de terra, entre outros.

O primeiro contato

Em março de 2018, o prefeito Amauri reuniu-se com o diretor de Expansão das lojas Havan, Nilton Hang. O encontro ocorreu na sede administrativa do grupo em Brusque-SC. Com o objetivo de trazer uma unidade do empreendimento para o município, o chefe do executivo apresentou as potencialidades e a infraestrutura da cidade.

Também estiveram presentes na entrega da licença o vice-prefeito, Jairo Marques, e o secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Jorge Arbello.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece