Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

O Simers é considerado o maior sindicato médico da América Latina. Foto: Divulgação O Simers é considerado o maior sindicato médico da América Latina. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (20), o Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) completa 89 anos. Desde seu início, em 1931, a entidade trabalha e dedica-se à causa médica. O Simers é considerado o maior sindicato médico da América Latina pelas suas características prevalentes, sua dimensão e a qualidade da sua atuação, pois, ao defender os médicos, também defende a saúde.

Hoje, essa entidade médica conta com cerca de 15 mil sócios, 33 delegacias regionais e 170 colaboradores. Atua em favor dos médicos, dos estudantes de Medicina e da sociedade. É uma instituição inovadora, pois antecipa-se a diferentes situações, como forma de valorizar a categoria e facilitar a vida dos médicos. Como consequência, esses profissionais podem se dedicar tranquilamente à sua profissão.

O Simers acompanha e auxilia todas as fases da carreira médica, desde o estudante – com o Núcleo Acadêmico Simers –, o médico residente e o experiente. Defende todas as especialidades, incentiva lideranças e o aprimoramento técnico. Além de oferecer serviços especializados na área jurídica e contábil, cartão de vantagens, promove a Responsabilidade Social e com o Meio Ambiente; está de Plantão 24 horas por dia para atender os seus associados.

Assim, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul faz parte da vida de milhares de pessoas, famílias e profissionais, há 89 anos e, para comemorar, de forma diferenciada, em função da pandemia do coronavírus, a entidade lança diferentes ferramentas de comunicação, a exemplo do Podcast Simers, para atualizar os médicos sobre ações, orientações jurídicas e temas de interesse dos profissionais. Conforme a diretoria, “a história do Simers é para todos e é por você, médico”.

