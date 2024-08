Porto Alegre Liberado o trânsito na alça de acesso ao Viaduto da Conceição em direção ao bairro, no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

O trajeto estava restrito desde a enchente que inundou o Centro e outras regiões da cidade Foto: PMPA/Divulgação

Foi liberado na manhã deste sábado (3) o novo acesso ao Viaduto da Conceição, no sentido Centro-bairro, para todos os veículos que trafegam a partir da avenida Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, em direção à Osvaldo Aranha e à Sarmento Leite.

Com a liberação, após a construção da rampa de acesso pelas equipes das secretarias municipais de Obras e Infraestrutura e de Serviços Urbanos, os ônibus e demais veículos oriundos da Júlio de Castilhos podem voltar a acessar o túnel para chegar à Osvaldo Aranha e à Sarmento Leite, em direção ao bairro. O trajeto estava restrito desde a enchente que inundou o Centro e outras regiões da cidade.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que, com a permanência do corredor humanitário, o acesso à avenida Farrapos se dá pela Mauá, à esquerda na rua Carlos Chagas, seguindo pela avenida Júlio de Castilhos e rua da Conceição. A partir daí, o condutor pode seguir para a Voluntários da Pátria ou Farrapos.

Transporte público

Para os ônibus que seguem em direção à Zona Leste e que, em função do corredor humanitário, estavam desviando pela João Goulart, o roteiro indicado é pela Júlio de Castilhos, rua da Conceição, no sentido Centro-bairro, até a Voluntários da Pátria, embaixo do viaduto, retornando pela rua da Conceição, sentido bairro-Centro, até o acesso à alça do corredor humanitário para ingressar no Túnel da Conceição, no sentido Centro-bairro, e continuando o itinerário normal da linha.

Ao acessar o corredor humanitário pela alça, os ônibus devem permanecer na pista da esquerda. Para os demais veículos, a circulação é pelas outras duas faixas.

