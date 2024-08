Brasil 98% das escolas particulares brasileiras aumentarão as mensalidades em 2025

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Entre os principais custos enfrentados pelas escolas, está o reajuste salarial dos professores e auxiliares, com investimentos extras no corpo pedagógico Foto: Agência Brasil Entre os principais custos enfrentados pelas escolas, está o reajuste salarial dos professores e auxiliares, com investimentos extras no corpo pedagógico. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Devido aos altos custos de operação, 98% das escolas particulares brasileiras afirmaram que terão de fazer reajustes nas mensalidades em 2025. Quase metade das instituições de ensino indicou que as mensalidades ficarão de 8% a 10% mais caras, enquanto 15% das escolas aplicarão um aumento de 11% a 15%.

Já 33,3% do setor irá aumentar de 5% a 7%, e 1,67% das escolas trabalharão com índice entre 1% e 4% para 2025. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Consultoria Meira Fernandes com 70,14% de todas as instituições de ensino privadas existentes no País. O levantamento foi feito a pedido da CNN.

Entre os principais custos enfrentados, está o reajuste salarial dos professores e auxiliares, com investimentos extras no corpo pedagógico para atender a alta de laudos médicos emitidos para alunos que demandam cuidados especiais.

Segundo a pesquisa, 38% das instituições tiveram um salto entre 5% e 20% de alunos e matrículas com diagnósticos voltados ao desenvolvimento da educação especial.

A maioria desses estudantes foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seguido de Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Transtornos de Desenvolvimento Intelectual.

O Brasil possui obrigatoriedade legal de as instituições atenderem de forma adaptada e adequada essa parcela da população. Com isso, os custos de operação ficam mais caros.

Nos últimos três anos, houve um aumento médio de 7,65% da folha de pagamento dos professores e auxiliares da administração escolar.

