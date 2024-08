Política Para garantir a frequência escolar, governo federal anuncia ampliação do programa Pé-de-Meia

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

A iniciativa paga, por ano, dez parcelas de R$ 200 para estudantes de baixa renda que não abandonarem o ensino médio Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A iniciativa paga, por ano, dez parcelas de R$ 200 para estudantes de baixa renda que não abandonarem o ensino médio. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a ampliação do programa Pé-de-Meia, que visa garantir a frequência escolar. Em solenidade no Ceará, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira (2), o ministro citou 1,2 milhão de novas vagas no programa.

A iniciativa paga, por ano, dez parcelas de R$ 200 para estudantes de baixa renda que não abandonarem o ensino médio. O dinheiro pode ser sacado a qualquer momento. Além disso, há um depósito de R$ 1 mil por ano que só pode ser retirado depois da formatura.

Considerando o custo por beneficiário e o número de novas vagas anunciadas, essa expansão custaria mais de R$ 3,6 bilhões anuais. Mas o valor deve ser maior porque também há um adicional de R$ 200 pela participação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Conforme o governo, com incentivo à permanência escolar, o objetivo é reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. Nenhum estudante precisa se cadastrar para receber o Pé-de-Meia, basta estar regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no CadÚnico.

O valor é depositado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal, nos nomes dos próprios estudantes.

