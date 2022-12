O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira (29) que “liberdade de expressão não abrange terrorismo”.

A declaração foi dada após uma operação da PF (Polícia Federal) e da Polícia Civil do Distrito Federal para prender envolvidos em atos de vandalismo realizados no dia 12 deste mês, em Brasília. A Operação Nero foi deflagrada no DF e em sete Estados.

“As ações policiais em curso visam garantir o Estado de Direito, na dimensão fundamental da proteção à vida e ao patrimônio. Motivos políticos não legitimam incêndios criminosos, ataques à sede da Polícia Federal, depredações e bombas. Liberdade de expressão não abrange terrorismo”, afirmou Dino.

Nos últimos dias, o futuro ministro tem ressaltado a necessidade de garantir a segurança de Lula e de todas as pessoas que estarão presentes na posse do presidente eleito, que ocorrerá no domingo (1º), em Brasília.