Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Um estudo do Departamento de Economia e Estatística revelou a situação da população do RS no acesso à água potável e ao saneamento Foto: Divulgação Um estudo do Departamento de Economia e Estatística revelou a situação da população do RS no acesso à água potável e ao saneamento. (Foto: EBC) Foto: Divulgação

Um estudo do DEE (Departamento de Economia e Estatística) aponta que, em 2020, 86,3% da população do Rio Grande do Sul residia em domicílios com acesso à água tratada, percentual acima da média nacional (82,7%). O índice coloca o Estado na sétima posição no ranking do País, conforme os dados.

Dos 497 municípios gaúchos, 210 (42,3% do total) possuíam mais de 95% da população com acesso a esse serviço, enquanto 114 municípios tinham menos da metade da população com acesso aos sistemas de abastecimento de água potável.

Divulgados nesta quinta-feira (29), os dados relativos à água e ao saneamento no Estado estão presentes no estudo “A situação do Rio Grande do Sul no cumprimento das metas do ODS 6”, produzido pelo DEE, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Saneamento

Em relação ao saneamento, 33,5% da população do RS contava com acesso ao serviço de coleta de esgoto sanitário em 2020, percentual abaixo do registrado no País, de 55%. Quando considerada apenas a população das áreas urbanas, o percentual no RS sobe para 38,6%, enquanto no Brasil chega a 63,2%.

No RS, 29 cidades (5,8% do total) contavam com mais da metade da população morando em domicílios com acesso à coleta de esgoto, enquanto 376 municípios (75,7% do total) não possuíam acesso ou não disponibilizaram dados sobre a abrangência desse serviço.

