Porto Alegre Em 2023, Grupo Marias pretende aumentar o número de mulheres atendidas no bairro Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Grupo Marias oportuniza acolhimento, oficinas de artesanato, costura básica, alfabetização de adultos e culinária, além de palestras diversas para as mulheres atendidas Foto: Divulgação O Grupo Marias oportuniza acolhimento, oficinas de artesanato, costura básica, alfabetização de adultos e culinária, além de palestras diversas para as mulheres atendidas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo de 2022, o Grupo Marias promoveu cursos, encontros e palestras para as mulheres atendidas pela entidade no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre.

Algumas, inclusive, já não fazem mais parte do projeto, pois conseguiram empregos, e outras, a partir do conhecimento e empoderamento feminino, tomaram decisões que mudaram as suas vidas.

O Grupo promoveu um especial para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. “Tudo isso através do voluntariado e apoio de amigos e parceiros. Sonhar era um dos principais eixos desenvolvidos para o amor-próprio ser restabelecido, e como num passe de mágica, algumas foram presenteadas com tratamentos dentários através das clínicas Dental Arte Restinga e Humbert Odontologia, outras ganharam um dia de beleza através do Projeto Levante-se, de Chris Seberino, e todas elas ganharam cestas básicas, frangos e presentes para as crianças através da Associação de Psiquiatria do RS e do Projeto Marmitas do Bem”, disse a presidente e fundadora da entidade, Rosana Kasper.

Para 2023, a meta é ampliar de 35 para 100 o número de mulheres atendidas. O Grupo Marias oportuniza acolhimento, oficinas de artesanato, costura básica, alfabetização de adultos e culinária, além de palestras diversas, como ecologia, sustentabilidade, empreendedorismo, saúde, direito e temas sobre o universo feminino, visando ao empoderamento, autonomia, protagonismo e geração de renda.

Como ajudar

O projeto sobrevive de doações, rifas e chás beneficentes. As oficinas são realizadas por voluntários e parceiros. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelo telefone (51) 999396005 e acessar o Instagram @grupo.marias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre