14 de Maio de 2020

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou na tarde desta quinta-feira (14) a relação de cidades que se candidataram a receber as finais (disputadas em jogos únicos) das edições 2021, 2022 e 2023 da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americanas.

O Brasil participa da disputa para receber a decisão da Libertadores do próximo ano com quatro estádios: Arena da Baixada (Curitiba), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Corinthians (São Paulo) e Morumbi (São Paulo).

Já para as disputas de 2022 e de 2023 os estádios brasileiros que se apresentaram como candidatos a sediarem a decisão da principal competição de clubes da América do Sul são: Maracanã (Rio de Janeiro), Arena da Baixada (Curitiba), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Corinthians (São Paulo) e Morumbi (São Paulo).

Segundo a Conmebol, a direção de competições da entidade realizará videoconferências com as cidades candidatas nos dias 25 e 26 de maio “para definir conceitos das finais e tirar todas as dúvidas para a elaboração do Dossiê de Candidatura, que deverá ser apresentado na próxima sexta-feira, 29 de maio de 2020”.

A entidade máxima do futebol sul-americano também informou que “as cidades finalistas serão inspecionadas uma vez que haja condições para viajar pela América do Sul e, após as visitas de inspeção, novamente serão apresentados os relatórios ao Conselho do ente reitor do futebol sul-americano, que tomará a decisão final sobre as sedes”.

O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá a final da edição 2020 da Copa Libertadores.

