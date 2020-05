Saúde No Brasil, 31.790 profissionais de saúde contraíram coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

O secretário-substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário. Foto: Júlio Nascimento/PR

O secretário-substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, apresentou dados captados pelo SUS Notifica, sistema criado no início da pandemia para reunir os dados sobre o novo coronavírus no País. Segundo o secretário, até o momento foram identificados 199.768 profissionais de saúde com suspeita de Covid-19. Destes, 31.790 foram confirmados e 114.301 estão em investigação. Outros 53.677 descartados. Do total dos casos suspeitos, as modalidades mais atingidas são técnicos ou auxiliares de enfermagem (34,2%), enfermeiro (16,9%), médico (13,3%), recepcionista (4,3%).

Pesquisadores desenvolvem testes rápidos para detectar coronavírus

Pesquisadores da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), no Estado de São Paulo, desenvolvem um tipo de dispositivo para identificar a Covid-19 em pacientes infectados em ambientes contaminados e nas redes de esgoto, por meio de um sensor eletroquímico para a detecção, na saliva da vítima, de pelo menos três sequências do genoma do vírus.

Segundo o líder do projeto, Ronaldo Censi Faria, pesquisador do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia da UFSCar, o objetivo é desenvolver uma metodologia simples e de baixo custo para o diagnóstico do novo coronavírus. A plataforma de testes descartável fará uso de materiais de fácil acesso e equipamentos simples e também permitirá a análise de diferentes amostras simultaneamente.

