Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Bolsonaro disse que, se dependesse dele, o País adotaria o isolamento vertical, ou seja, apenas de pessoas do grupo de risco da Covid-19. Foto: Marcos Corrêa/PR Bolsonaro disse que, se dependesse dele, o País adotaria o isolamento vertical, ou seja, apenas de pessoas do grupo de risco da Covid-19. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira (14) com o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, e empresários para tratar das questões econômicas em meio à pandemia de Covid-19 no Brasil. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Walter Braga Netto, também participaram da reunião virtual, a partir do Palácio do Planalto.

Bolsonaro ouviu pedidos pela reabertura do comércio e disse que, se dependesse dele, o País adotaria o isolamento vertical, ou seja, apenas de pessoas do grupo de risco da Covid-19, como idosos e portadores de comorbidades.

“Reunião virtual com os maiores empregadores do Brasil. O cenário é preocupante. Uma economia devastada afetará diretamente na saúde. Se verdadeiramente prezamos pela vida e bem-estar, devemos evitar um desastre ainda maior que o vírus. Saúde e comida na mesa andam juntos!”, escreveu Bolsonaro em seu perfil no Twitter, após a reunião.

Autoridades de saúde orientam a população e os governos a adotar as medidas de isolamento e distanciamento social como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus. Como ainda não há vacina nem remédio, comprovado cientificamente, contra a Covid-19, a orientação visa a frear a transmissão do vírus para evitar que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados e consigam atender a todas as pessoas que venham a ficar doentes.

Reunião virtual com os maiores empregadores do Brasil. O cenário é preocupante. Uma economia devastada afetará diretamente na saúde. Se verdadeiramente prezamos pela vida e bem estar, devemos evitar um desastre ainda maior que o vírus. Saúde e comida na mesa andam juntos! pic.twitter.com/CGAgVklPLv — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 14, 2020

