Em noite emocionante, Inter vence o River Plate nos pênaltis e passa para as quartas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

O Colorado venceu por 2 a 1 no tempo normal. Foto: Twitter/Conmebol O Colorado venceu o River Plate nos pênaltis por 9 a 8, após fazer 2 a 1 no tempo normal. (Foto: Twitter/Conmebol) Foto: Twitter/Conmebol

Com o Beira-Rio lotado, o Inter venceu o River Plate-ARG nos pênaltis por 9 a 8, após fazer 2 a 1 no tempo normal, na noite dessa terça-feira (8), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, o Colorado está classificado para as quartas de final da competição, e o adversário será o Bolívar-BOL, que eliminou o Athletico-PR.

No tempo regulamentar na partida dessa terça, Mercado e Alan Patrick marcaram para o Colorado, enquanto Rojas descontou para os argentinos. No duelo de ida, o River havia vencido o Inter por 2 a 1.

Na próxima fase da Libertadores, o primeiro duelo será disputado em La Paz e o jogo de volta no Beira-Rio. As datas base das próximas partidas são 22 e 31 de agosto.

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado volta a campo no sábado (12), às 21h, para enfrentar o Botafogo. Na competição nacional, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 24 pontos.

O jogo

Precisando da vitória para garantir a classificação, o Inter tomou a iniciativa já no início do confronto. O Colorado trocava passes e tinha mais posse, mas foi travado por uma boa marcação do time argentino, que dificultava as ações ofensivas. Assim, as chances de gol foram escassas na etapa inicial. A primeira chegada da equipe gaúcha foi aos 29 minutos. Enner Valencia recebeu um passe de Maurício, deixou o marcador para trás, invadiu a área e chutou forte, mas Armani espalmou.

Aos 32 minutos, o equatoriano avançou pelo lado esquerdo e chutou colocado pela linha de fundo. O River Plate respondeu no final do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Nacho Fernández cobrou falta, Beltrán desviou e Rochet defendeu.

Na segunda etapa, o Inter continuou em busca da meta. Aos 6 minutos, Maurício tocou para Enner Valencia, que chutou cruzado à direita do gol. Aos 15 minutos, Maurício tabelou com Valencia e completou para as redes, porém, o árbitro assinalou impedimento do equatoriano e anulou o lance. Até que aos 24 minutos, a insistência colorada deu resultado. Wanderson cobrou escanteio e Mercado cabeceou sem chances para Armani, abrindo o placar. Depois disso, os gaúchos seguiram atacando em busca do gol da classificação e a recompensa veio aos 32 minutos.

Alan Patrick cobrou falta da esquerda, a bola desviou na barreira e entrou no canto de Armani, ampliando o placar. Quando a partida parecia definida, o time argentino aproveitou uma das poucas chances que teve. Aos 45min, após cobrança de escanteio, Robert Rojas aproveitou uma falha da defesa e completou para as redes, descontando para os argentinos e levando a decisão para os pênaltis.

Após seis cobranças com 100% de aproveitamento das duas equipes, Solari cobrou para o River e converteu. Contudo, o jogador deu dois toques na bola e o gol foi anulado. O Inter teve, então, a chance de classificar, mas De Pena carimbou a trave. Na sequência, Enzo e Paulo Díaz anotaram para os argentinos, enquanto Johnny e Igor Gomes converteram para o Colorado. Até que Rojas, que havia marcado para o River no tempo normal, acertou o travessão. Depois disso, o goleiro Rochet cobrou, converteu e decretou a classificação do Inter para as quartas de final.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz (Pedro Henrique), Maurício (Luiz Adriano) e Wanderson (Carlos de Pena); Alan Patrick (Bruno Henrique) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

– River Plate: Armani; Casco (Rojas), González Pirez (Palavecino), Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez (Nacho Fernández), Aliendro e De La Cruz; Barco (Colidio), Solari e Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

– Arbitragem: Andrés Matonte (URU). Auxiliares: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU). VAR: Leodán González (URU).

