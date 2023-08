Quarenta e um imigrantes morreram em um naufrágio na ilha italiana de Lampedusa, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (9).

Segundo relatos das quatro pessoas que sobreviveram à tragédia, as vítimas estavam em um barco que partiu de Sfax, na Tunísia. A embarcação teria virado após uma forte onda na última quinta-feira (3).

Os sobreviventes afirmaram que foram salvos por um navio cargueiro e depois transferidos para um navio da Guarda Costeira da Itália.

Desde o início deste ano, o país registrou cerca de 93,7 mil chegadas de imigrantes por mar, de acordo com dados do Ministério do Interior. O número é mais do que o dobro do verificado no mesmo período de 2022: 44,7 mil.

Mais de 1,8 mil pessoas perderam a vida, desde o início deste ano, na travessia do Norte da África para a Europa.