Esporte Libertadores na KTO: Grêmio favorito e Inter com duelo equilibradíssimo

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A KTO é uma casa de apostas apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades, e está cada vez mais presente na vida dos gaúchos. Uma das mais conhecidas casas no cenário brasileiro, ela tem como objetivo facilitar a vida do apostador com registro, depósito e saques extremamente simples de serem efetuados. A KTO visa não só proporcionar diversos mercados para os apostadores como também a garantia de um atendimento qualificado diariamente no Instagram, respondendo dúvidas em relação ao mundo das apostas no geral. Confira nossas dicas diárias nas nossas redes sociais.

O torcedor do Internacional tem estado numa montanha-russa de emoções nos últimos dias: após a troca do comando técnico, o Inter sofreu outro baque na -feira com a aposentadoria de Andrés D’Alessandro. Com o anúncio do argentino, as estruturas coloradas ficaram ainda mais abaladas, juntamente com a derrota contra o Fluminense no fim de semana por 2 a 1 no Beira-Rio de virada – com direito a lei do ex em gol olímpico. Logo, a fase do bicampeão da América é a pior em 2020 e enfrenta o poderoso Boca Juniors em casa com as esperanças diminuídas após tantos episódios recentes negativos.

Nas apostas, o Internacional está com um ligeiro favoritismo por jogar em casa: a vitória paga 2.70 a cada R$ 1,00 investido no jogo desta -feira. Já o empate dará 3.15 ao apostador, enquanto uma vitória argentina está com um valor na cotação muito próximo ao dos gaúchos: 2.75. Nos últimos quatro confrontos diretos entre brasileiros e hermanos, melhor para o Inter, que conquistou três das últimas quatro vitórias – todas pela Copa Sul-Americana, tanto em 2005 quanto em 2008. O retrospecto recente, porém, vai contra o Colorado: venceu apenas um dos últimos cinco jogos como mandante, enquanto o Boca conquistou cinco vitórias consecutivas longe do seu mando de campo.

A situação do rival Grêmio é totalmente diferente: mesmo após empatar contra o Corinthians com dois jogadores a mais no , o Tricolor Gaúcho venceu os oito jogos anteriores de maneira consecutiva em todas as competições. Reencontrando o bom futebol que outrora rendeu títulos como o da Libertadores e da Copa do Brasil, os gaúchos passaram como líder do grupo que tinha o rival Inter logo atrás e deram sorte no sorteio: irão enfrentar um Guarani, do Paraguai, que não vive um bom momento. São apenas duas vitórias nos últimos seis jogos contra adversários teoricamente mais fracos. Será um duelo extremamente competitivo no exterior.

Nas apostas, o Grêmio é extremamente favorito para o confronto: a vitória gremista paga 2.12 para cada R$ 1,00 apostado no confronto. Para o lado paraguaio, uma eventual vitória do Guarani devolveria 3.50, enquanto o empate está praticamente pagando a mesma coisa, na casa dos 3.45. Nos duelos diretos entre brasileiros e charrúas, a equipe de Renato Portaluppi se deu bem em 2017, ano do tricampeonato: 4 a 1 na fase de grupos com três tentos de Lucas Barrios e um de Pedro Geromel. O placar será parecido nessa semana?

A febre das casas de apostas veio para ficar e a maneira de acompanhar uma partida tanto de Grêmio como Internacional mudou. Acesse KTO.com, utilize o código ‘Grenal’ para usufruir de uma aposta grátis e descubra uma infinidade de maneiras para se divertir no cômodo de sua casa ou no bar, pelo smartphone, tablet ou computador. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores: as opções são infinitas na KTO! Está esperando o que para começar a apostar?

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte