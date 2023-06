Esporte Libertadores: saiba o que Inter, Flamengo, Fluminense e Atlético precisam para ir às oitavas

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na rodada passada, o Colorado ficou no empate com o Nacional-URU. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o encerramento da penúltima jornada da fase de grupos da Libertadores, o saldo entre os times brasileiros é positivo. Afinal, dois estão garantidos nas oitavas de final (Athletico-PR e Palmeiras) e quatro chegam na rodada decisiva com chances de avançar ao mata-mata. A decepção fica por conta do Corinthians, eliminado precocemente.

Desse modo, saiba o que Inter, Flamengo, Fluminense e Atlético precisam para ir às oitavas, sem tropeçar pelo caminho. A última rodada será daqui a três semanas, de 27 a 29 de junho.

Internacional

Na rodada passada, o Colorado ficou no empate com o Nacional-URU. A situação atual do clube é positiva, já que está em vice-líder do Grupo B com nove pontos, um a menos do que o Independiente Medellín-COL e um a mais do que o último rival – o Nacional.

Próximo jogo: Independiente Medellín, 28/6 (quarta-feira), no Beira-Rio.

Vitória: alcança os 12 pontos e assegura classificação como vencedor do seu grupo na Libertadores.

Empate: chega a dez pontos, desperdiçando a oportunidade de ficar em primeiro lugar da chave. Precisará, portanto, torcer para o Nacional não vencer o Metropolitanos, no Uruguai.

Derrota: segue com nove pontos, permitindo ao Medellín disparar e vencer o grupo. Terá, ainda, de torcer para o Nacional não derrotar o Metropolitanos.

Flamengo

O Flamengo é vice-líder do Grupo A com oito pontos, dois atrás do Racing-ARG e três a mais do que o Ñublense-CHI.

Próximo jogo: Aucas-EQU, 28/6 (quarta-feira), no Maracanã.

Vitória: pula para 11 pontos, assegurando a vaga no mata-mata da Libertadores. Para terminar na primeira posição, terá de torcer para o Racing, no máximo, empatar com o Ñublense, na Argentina.

Empate: vai a nove pontos e confirma a classificação, mas na segunda colocação, atrás do Racing.

Derrota: estaciona nos oito pontos e fica na torcida para que o Ñublense não derrote o Racing e tire a diferença no saldo de gols, atualmente de 2 a -3 a favor dos brasileiros.

Fluminense

No caminho do Fluminense tem a derrota para o River Plate, na Argentina. No entanto, a situação atual do clube é a liderança do Grupo D com nove pontos, dois de vantagem sobre River Plate-ARG e Sporting Cristal-PER, e três acima do The Strongest-BOL.

Próximo jogo: Sporting Cristal, 27/6 (terça-feira), no Maracanã.

Vitória: chega a 12 pontos, garantindo a classificação na condição de vencedor da chave.

Empate: vai a dez pontos e avança. Mas torce contra o River Plate para não ver a liderança escapar no saldo de gols.

Derrota: permanece com nove pontos, é superado pelo próprio Cristal e dependerá de um empate ou vitória do The Strongest sobre o River Plate, desde que não ultrapasse no saldo.

Atlético

A situação atual do Atlético registra a vice-liderança do Grupo G com nove pontos, um a menos que o Athletico e três acima do Libertad-PAR.

Próximo jogo: Libertad, 27/6 (terça-feira), no Defensores del Chaco.

Vitória: atinge os 12 pontos, confirmando vaga, no mínimo, em segundo lugar. Para ficar em primeiro da chave, ficará na torcida para que o Athletico não vença o Alianza Lima, em Curitiba.

Empate: vai a dez pontos e classifica, no mínimo, na segunda posição. Mas pode ser o vencedor da chave caso o Athletico não some pontos diante do Alianza, na Arena da Baixada.

Derrota: continua com nove pontos e precisará secar o Libertad, a fim de que os paraguaios não ultrapasse na diferença de saldo.

Entre os já classificados ao mata-mata da Libertadores, Palmeiras e Athletico-PR jogam a última rodada em busca da liderança de suas respectivas chaves, o que dará vantagem a estes times nas próximas fases.

O time de Abel Ferreira recebe o Bolívar, no Allianz Parque, e precisa de uma vitória simples para ficar na primeira colocação. Em caso de empate ou derrota, os paulistas terminam em segundo lugar, atrás dos bolivianos. Já o Furacão também joga por uma vitória para confirmar a liderança do grupo. Contudo, caso tropece, terá de torcer para o Atlético não derrotar o Libertad.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/libertadores-saiba-o-que-inter-flamengo-fluminense-e-atletico-precisam-para-ir-as-oitavas/

Libertadores: saiba o que Inter, Flamengo, Fluminense e Atlético precisam para ir às oitavas

2023-06-09