Tênis: Djokovic vence Alcaraz e avança à final de Roland Garros

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Neste domingo, Djokovic tenta o 23º Grand Slam e o número 1 do mundo. (Foto: Reprodução)

Quando saiu o sorteio da chave masculina de Roland Garros, há duas semanas, todos olharam e já imaginaram a semifinal entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Os dois avançaram com certa tranquilidade na chave até se encontrarem nesta sexta-feira (9) na quadra central de Roland Garros. Melhor para Novak Djojovic, que venceu por 3 a 1, parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1, em partida marcada pelas fortes cãibras do espanhol a partir do terceiro set.

Alcaraz sentiu cãibras no início do terceiro set, chegou a entregar o game praticamente sem jogar para o sérvio. Em uma leitura labial, deu para perceber que o espanhol estava reclamando de dores em todos os lugares. O jogo seguiu, mas claramente com Alcaraz sem condições. Após os dois primeiros sets, a partida já durava 2h10, os dois sets finais, somados, ficaram em pouco mais de uma hora e com uma série de interrupções.

“Antes de tudo, devo dizer que azar de Carlos. Neste nível, a última coisa que queremos são cãibras e problemas físicos nas fases finais dos Grand Slams. Sinto por ele, sinto muito, espero que ele se recupere e volte logo. Eu disse a ele na rede – ele sabe o quão jovem é, tem muito tempo pela frente e vai vencer este torneio muitas vezes”, disse Djokovic.

“Nunca havia sentido uma tensão como a que senti hoje. Novak tem estado muito mais vezes nesta situação, sabe perfeitamente como manejar tudo”, disse o espanhol.

Com o resultado, Djokovic pode reassumir a liderança do ranking mundial se, no domingo, se sagrar campeão do torneio contra Casper Ruud, que derrotou o alemão Alexander Zverev por 3 a 0, 6/3, 6/4 e 6/0 na outra semifinal. O título ainda faria o sérvio chegar a 23 títulos e se isolar como o maior vencedor de Grand Slam entre os homens da história.

Primeiro set

Carlos Alcaraz demorou um pouco para entrar no jogo. Djokovic confirmou fácil seu saque, viu o espanhol fazer o mesmo na sequência, mas manteve um ritmo frenético. Tanto que, em um pontaço, conseguiu fechar a rede e quebrar o saque do rival, abrindo 3 a 1.

No sétimo game, com o sérvio liderando por 4 a 2, Alcaraz teve duas chances de quebra, mas não converteu. Uma delas, com chance clara, em um saque ruim do sérvio, e um ponto que não foi tão bem jogado. Após quinze minutos de game, Djokovic confirmou, fez 5 a 2. O espanhol salvou set point, confirmou o serviço e encostou: 5 a 3. No game de saque de Djokovic, Alcaraz teve novamente chance de quebra, mas três saques fulminantes fizeram o sérvio fechar o set: 6/3.

Segundo set

O nível do jogo subiu, os pontos ficaram mais bonitos, e o equilíbrio aumentou: a parcial seguiu sem quebras de serviço até Alcaraz fazer 4 a 3. Nesse momento, o sérvio pediu atendimento médico por conta de dores no antebraço direito. Na volta, o espanhol conseguiu, pela primeira vez no jogo, quebrar o saque do rival, e abriu 5 a 3. Djokovic, porém, quebrou logo na sequência o serviço do rival, se aproveitando de um erro não forçado do espanhol.

Alcaraz teve três set points no saque de Djokovic, mas o sérvio saiu de um 0-40 para fechar o game com cinco pontos seguintes e empatar: 5 a 5. Após confirmar o saque, o espanhol viu o filme se repetir: três sets points no saque do adversário. Dessa vez, não desperdiçou e venceu o set, 7/5.

Terceiro set

No início do terceiro set, Alcaraz sofreu com cãibras na panturrilha direita. Para ser atendido, o espanhol cedeu um game para Djokovic, que abriu 2 a 1 nas parciais. O atual número 1 do mundo continuou sentindo dores e viu Djoko abrir três games de vantagem. Alcaraz estava claramente com movimentos limitados pelo resto do terceiro set. O espanhol não corria para as bolas e perdeu o terceiro set por 6 a 1.

Ao fim do terceiro set, Alcaraz fez o uso de sua pausa para o banheiro e avaliar sua lesão. O jogador voltou à quadra após três minutos e retomou a partida.

Quarto set

Alcaraz pareceu voltar bem, conseguiu bons pontos, chegou a ter dois break point no primeiro game, mas o sérvio confirmou o saque. A partir dali, o que se via em quadra era cara de sofrimento do espanhol, a torcida tentando animá-lo, mas Djokovic não deixando chances para o rival. No fim, 6/1.

Tênis: Djokovic vence Alcaraz e avança à final de Roland Garros

2023-06-09