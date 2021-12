Futebol Licença de técnico de futebol da América do Sul vai valer para dirigir times na Europa

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Parceria da Conmebol com a Uefa resolve antiga reivindicação dos treinadores brasileiros. (Foto: Reprodução)

A Conmebol e a Uefa estão de mãos dadas para uma série de parcerias em 2022. Uma delas é a unificação da licença para treinadores. Isso significa que os técnicos sul-americanos poderão trabalhar normalmente na Europa. Para os treinadores brasileiros, a regulamentação das duas confederações abre um mercado maior de trabalho, sem a exigência de cursos complementares.

Conversas já estão sendo firmadas há pelo menos três anos, muito antes de as duas confederações se unirem para combater as novas ideias da Fifa, a principal delas diz respeito à realização de Copas do Mundo a cada dois anos. Conmebol e Uefa são contrárias à iniciativa.

Tanto para a Conmebol quanto para a Uefa, o torneio de seleções da Fifa inviabilizaria a aposta nas competições de clubes, como Liga dos Campeões e Libertadores. A Fifa perde terreno nessa briga porque o calendário dos torneios de clubes são mais extensos e cada vez mais interessantes, enquanto que a disputa de seleções, embora mágica, é feita a cada quatro anos e durante um mês apenas.

A licença conjunta para treinadores da Conmebol e Uefa é o primeiro passo dessa união. A Conmebol pode ainda se valer da experiência de um de seus maiores problemas: o uso do VAR. O árbitro de vídeo já se mostrou eficaz, mas ele sofre no futebol brasileiro, com árbitros ruins e despreparados, diferentemente das partidas na Europa. Uma parceria para aprimorar esse uso pode ser feita em breve.

A Conmebol já tem como modelo algumas decisões adotadas pela Uefa, como a decisão da Libertadores em jogo único e em um país neutro. As cotas pagas em dinheiro ao campeão também fazem com que os clubes da Libertadores se interessem cada vez mais pelo torneio. Há dinheiro e prestígio em jogo, uma cópia fiel da Liga dos Campeões da Europa.

Um escritório em Londres também está sendo montado para que as duas confederações possam ter um ponto em comum para negociar melhor seus torneios. “Sentimos uma grande satisfação pelos frutos que estamos colhendo junto com a Uefa a partir do excelente relacionamento entre nossas instituições. A abertura de nosso escritório conjunto em Londres nos permitirá assumir novos projetos com agilidade e vigor para o benefício de milhões de torcedores em nossos continentes e ao redor do mundo”, disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Em 1º de julho, um desses eventos juntos já está marcado. Trata-se de um jogo entre Argentina e Itália, o confronto do campeão da Copa América, disputada no Brasil no último mês de julho, com o vencedor da Eurocopa. A partida será realizada em Londres.

