Brasil Mega da Virada já é o próximo concurso e deve pagar 350 milhões de reais, o maior prêmio da história da loteria. Saiba como apostar

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

O valor simples da Mega da Virada é o mesmo da Mega-Sena regular: R$ 4,50. Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal iniciou neste domingo (19) as vendas exclusivas para as apostas da Mega da Virada, concurso 2440, que vai acontecer no dia 31, às 20h. Com isso, outros concursos regulares da Mega-Sena estão suspensos. Segundo o banco, o prêmio está estimado em R$ 350 milhões e é o maior da história da loteria.

Na noite de sábado (18) foi realizado o último sorteio regular da Mega-Sena, no qual ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Como as apostas foram feitas até as 19h, quem jogou pela Loterias Caixa, site ou internet banking a partir deste horário, já está automaticamente concorrendo à Mega da Virada. Presencialmente, só a partir desta segunda (20), quando abrem novamente as lotéricas.

As apostas começaram no dia 16 de novembro e podem ser realizadas até as 17h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet.

Por tratar-se de um sorteio especial da Mega-Sena, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim consequentemente, até que haja ganhadores.

Em 2020, o valor estimado era de R$ 325 milhões. Ao final, a Caixa dividiu o valor entre duas apostas: uma de Sergipe e outra em São Paulo, feita de forma eletrônica. O valor simples da Mega da Virada é o mesmo da Mega-Sena regular: R$ 4,50.

Para jogar, é preciso escolher especificamente o volante da Mega da Virada. Os interessados podem ir às lotéricas ou utilizar a internet. Neste caso, é possível usar o aplicativo Loterias Caixa, que pode ser baixado nos celulares com sistemas iOS e Android, ou o site.

Quem já tem conta corrente no banco, é maior de 18 anos e acessa o internet banking também podem apostar assim.

Chances

A chance de ganhar em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Segundo a Caixa, para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

