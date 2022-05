Rio Grande do Sul Licença que permite a ampliação do aeroporto de Santa Rosa é emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

A licença permite aumentar a pista em 430 metros Foto: Divulgação A licença permite aumentar a pista em 430 metros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) emitiu a licença prévia para a ampliação da pista do aeroporto de Santa Rosa, na região Noroeste do Rio Grande do Sul.

O documento permite aumentar a pista em 430 metros, a implementação do terminal de passageiros, a instalação das áreas de segurança de fim de pista, do pátio de aeronaves, do estacionamento e do hangar, além da ampliação das dimensões da pista de táxi. A licença foi emitida na sexta-feira (20).

“O aeroporto de Santa Rosa funciona para pequenas aeronaves, e essa licença possibilitará a implantação de elementos que proporcionarão mais segurança às pessoas. Será um importante investimento do município e da União. O nosso Estado precisava desse aporte em infraestrutura”, afirmou a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

“Essa licença trará a possibilidade de ter voos com um número ampliado de passageiros e, principalmente, aproximar Santa Rosa do restante do mundo”, afirmou o prefeito da cidade, Anderson Mantei.

