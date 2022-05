Polícia Quadrilha que fraudava licitações de prefeituras do Litoral Norte gaúcho é alvo de operação

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Torres e Canoas Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Torres e Canoas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (24), a Operação Underground para desarticular uma quadrilha que fraudava licitações de hidrojateamento e água servida no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Após nove meses de investigação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Torres e Canoas. Os policiais estiveram na sede da prefeitura de Torres, em empresas e nas residências dos investigados. Documentos foram apreendidos. Não houve prisões.

Conforme as apurações, os empresários do ramo de saneamento buscavam burlar certames licitatórios, por vezes esvaziando a concorrência ou criando uma falsa competição entre empresas, a fim de direcionar as licitações para um dos envolvidos.

“A partir das informações advindas de denúncias, verificou-se que um dos empresários ofereceu a uma representante de uma empresa concorrente a possibilidade de negociarem uma licitação para que não precisassem ir até o final da sessão concorrendo. Em uma licitação seguinte, verificou-se o surgimento de nova empresa concorrente, criada um mês antes, para prestar o mesmo tipo de serviço, sem que tivesse a qualificação necessária para participar da licitação. Constatou-se ainda que um dos empresários já teria se utilizado do mesmo modus operandi há anos atrás, em outros Estados da Federação”, informou a Polícia Civil.

