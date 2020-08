Rio Grande do Sul Licenciamento de aeroporto na Serra Gaúcha será tema da primeira audiência pública on-line da Fepam

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha será construído em Vila Oliva, em Caxias do Sul Aeroporto Regional da Serra Gaúcha será construído em Vila Oliva, em Caxias do Sul. (Foto: Reprodução)

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) publicou edital para consulta, manifestação e audiência pública referente ao licenciamento ambiental do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, localizado em Vila Oliva, no município de Caxias do Sul. A primeira audiência, realizada de forma totalmente on-line, ocorrerá em 15 de setembro, às 19h.

Conforme a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, a audiência pública remota disponibilizará todos os recursos de uma audiência presencial, desde a inscrição até os pedidos de manifestação. “O participante deverá se inscrever previamente, o que atesta sua participação, como a assinatura na lista de presença em uma audiência. Um mediador estará à frente da organização. A comunidade poderá participar com toda segurança e funcionalidade”, acrescenta.

Na data da audiência pública, o link para participação estará disponível no site da Fepam, e a inscrição poderá ser feita cadastrando o nome e o número de documento do participante. Durante a sessão, será realizada a exposição do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental do projeto, esclarecidas dúvidas referentes ao licenciamento e colhidas as sugestões apresentadas.

O edital foi publicado na quarta-feira (29), marcando a audiência com 45 dias de antecedência, como prevê a legislação ambiental. Comentários e dúvidas quanto ao empreendimento devem ser encaminhados para o e-mail aeroporto-caxias@fepam.rs.gov.br até o dia 22 de setembro – sete dias após a realização da audiência – para serem avaliados pela equipe técnica.

A realização da audiência virtual se tornou possível após a aprovação, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, da Portaria Fepam nº 52, de 16 de julho de 2020. A medida permite manter o andamento dos processos de licenciamento ambiental durante o período de enfrentamento à pandemia de coronavírus.

