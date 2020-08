Porto Alegre Com superlotação, UPA Moacyr Scliar restringe atendimentos na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo a administração da UPA, o espaço registra superlotação de pacientes com sintomas respiratórios e outras doenças Foto: Divulgação Segundo a administração da UPA, o espaço registra superlotação de pacientes com sintomas respiratórios e outras doenças. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Hospitalar Conceição comunicou, na manhã desta segunda-feira (03), a restrição de atendimentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moacyr Scliar. O posto fica localizado no Triângulo da avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre.

Segundo a administração da UPA, o espaço registra superlotação de pacientes com sintomas respiratórios e outras doenças. Com isso, a gestão do local pede que a população procure outras unidades de saúde.

A gerente da UPA, Jaqueline Cesar Rocha, relatou que 78 pacientes foram atendidos no Centro de Atendimento Respiratório Covid-19 apenas no domingo (02). Desse total, 64 necessitaram de amparo médico. Além disso, houve sete internações de pacientes com sintomas respiratórios, sete sintomáticos na ala de observação de Covid-19 e três na ala de estabilização.

A gestora da UPA pontua que, mesmo com algumas transferências, ainda há a necessidade de encaminhar mais pacientes para outros locais. Além da capacidade da estrutura física, a superlotação também demanda mais da equipe assistencial, dificultando o atendimento de novos pacientes. “Assim que formos recebendo autorizações para transferências, reavaliaremos a situação”, explicou Jaqueline Cesar Rocha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre