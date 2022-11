Rio Grande do Sul Licitação prevê a compra de 30 caminhonetes para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Agendada para sexta-feira, a licitação prevê a aquisição de veículos com tração 4x4 Foto: Divulgação Agendada para sexta-feira, a licitação prevê a aquisição de veículos com tração 4x4. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um pregão eletrônico destinado à compra de 30 caminhonetes para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está entre os certames previstos para esta semana pela Subsecretaria Central de Licitações, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

A licitação está agendada para sexta-feira (02), às 9h30min, e prevê a aquisição de veículos com tração 4×4 na cor vermelha.

No total, estão previstas 67 licitações para esta semana no Estado, que visam a compra de produtos e a contratação de serviços solicitados por diversas secretarias e órgãos do governo estadual. Podem participar dos certames empresas devidamente credenciadas no Sistema de Compras Eletrônicas.

