Esporte Em nova zebra, Marrocos joga melhor, derrota a Bélgica por 2 a 0 e assume a liderança do grupo F da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Com o resultado, Marrocos foi para quatro pontos, contra três dos belgas

A seleção da Bélgica não conseguiu confirmar o seu favoritismo e foi derrotada, na manhã deste domingo (27), pelo Marrocos, por 2 a 0, em duelo disputado no estádio Al Thumama, em Doha, pela Copa do Mundo do Catar.

Com o resultado, o Marrocos foi para quatro pontos, contra três dos belgas, e está em segundo lugar no Grupo F, que ainda tem Croácia e Canadá. Na tarde deste domingo, os croatas golearam os canadenses por 4 a 1. Com a derrota, o Canadá foi eliminado do Mundial.

O primeiro gol da vitória foi marcado no segundo tempo, aos 28 minutos. Em cobrança de falta de Sabiri, o goleiro Courtois foi atrapalhado na visão por Saiss, que estava em posição legal, e a bola acabou no fundo das redes.

O Marrocos ainda ampliou nos acréscimos. Aos 47 minutos, Zakaria Aboukhlal recebeu passe dentro da área e mandou para as redes.

A Bélgica, que eliminou o Brasil em 2018, fará, na última rodada, um jogo decisivo contra a Croácia. Já o Marrocos enfrentará o Canadá.

