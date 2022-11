Política Equipe de transição se reúne com diretores da Petrobras nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Encontro será realizado de forma virtual e vai contar com a presença do presidente da estatal, Caio Paes de Andrade Foto: Divulgação Encontro será realizado de forma virtual, às 14h, e vai contar com a presença do presidente da estatal, Caio Paes de Andrade (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Membros do grupo técnico de Minas e Energia da equipe de transição, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) e o professor Maurício Tolmasquim vão se reunir, nesta segunda-feira (28), com a direção da Petrobras. O encontro será realizado de forma virtual, às 14h, e vai contar com a presença do presidente da companhia, Caio Paes de Andrade, e demais membros da diretoria.

Prates informou, na última terça-feira (22), que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, determinou a suspensão de qualquer medida de caráter estrutural e estratégica na pasta até a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro de 2023.

“O ministro, além de ter sido extremamente receptivo e cooperativo, nos informou que tomou a decisão de sustar ou suspender qualquer decisão de caráter estrutural ou estratégico, dentro do ministério, até a mudança de governo”, disse Prates.

O grupo técnico, no entanto, queria que a medida se estendesse até a Petrobras. O ministro, por sua vez, argumentou que a empresa, de sociedade mista, tem diferentes procedimentos, e a solicitação deveria ser feita para a própria companhia. Prates, então, disse que ia solicitar a mesma medida para a estatal.

O senador citou ainda que a Petrobras tem realizado venda de ativos, medida criticada por Lula. “Não quer dizer que necessariamente não haja venda de ativos no futuro, mas isso é uma reavaliação que vai caber, com muita parcimônia, tempo e tranquilidade, à nova gestão. Agora, ele [ministro] mesmo fez uma ressalva de que a Petrobras tem procedimentos específicos”, disse.

Política de preços da Petrobras

Prates afirmou na última quinta-feira (24) que a política de preços adotada pela Petrobras não é da estatal, mas sim do governo. Segundo ele, o presidente eleito poderá adotar algum “colchão de amortecimento” para que o preço pago pelo consumidor nos combustíveis seja menor.

O senador não deu detalhes de como a medida seria na prática, mas negou que vá haver controle de preços. “Essa política de preços não é da Petrobras. A política de preços é do governo. Vamos começar a separar bem essas coisas. A Petrobras vai fazer a política de preços dela, para os clientes dela, para o volume, qualidade de clientes, enfim, como qualquer empresa vende”, afirmou Prates.

