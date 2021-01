Colunistas Líder da Frente Parlamentar da Agropecuária, o gaúcho Moreira anuncia apoio ao candidato anti-Bolsonaro na Câmara

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Parlamentar gaúcho (foto) aderiu a Baleia Rossi para o comando da Casa. (Foto: Divulgação)

Presidente do MDB gaúcho e líder da Frente Parlamentar do Agropecuária, o deputado federal Alceu Moreira anunciou apoio a Baleia Rossi (MDB-SP), candidato da Frente Anti-Bolsonaro à presidência da Câmara, em um movimento articulado pelo deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) e pelo PT.

Moreira convidou Rossi a visitar o Rio Grande do Sul, para reunir-se com deputados federais que darão apoio à sua candidatura. Na visita que fez nesta segunda-feira a Santa Catarina, Baleia não foi bem sucedido: conseguiu reunir quatro dos 16 deputados da bancada federal.

Compromisso pró-impeachment de Bolsonaro

Pressionado pelo PT, Baleia Rossi admitiu que colocará em pauta, caso eleito, os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que forem protocolados na Casa. A declaração de Rossi foi uma exigência imposta por José Dirceu para o PT manter seu apoio à candidatura.

Na sua conta do Twitter, Rossi disse: “Falei com a presidente Gleisi (PT) agora pouco. Ressaltei que vou honrar cada compromisso firmado com os partidos de oposição, o que inclui usar todos instrumentos constitucionais em defesa da democracia.”

No Senado, PT decide apoiar candidato de Bolsonaro

Pragmáticos, os seis senadores do PT anunciaram apoio ao mineiro Rodrigo Pacheco (DEM) para a presidência do Senado. O detalhe é que Pacheco é apoiado também por Bolsonaro. A justificativa dos senadores do PT: o compromisso de Bolsonaro é com Davi Alcolumbre, não com Pacheco.

Continua mistério sobre eficácia da vacina chinesa

O governador paulista João Doria anunciou que finalmente fará, nesta terça-feira, a revelação sobre o percentual de eficácia da vacina chinesa Coronavac que, como se sabe, não está sendo aplicada pela própria China. Uma pista foi dada ontem na Indonésia, que autorizou o uso emergencial da Coronavac. O país indicou que a eficiência da vacina é de 63,5%.

A saída da Ford do Brasil

Há quem, contagiado pela ideologia, comemore a decisão da Ford de encerrar sua produção de veículos no Brasil, iniciada em 1919.

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores) avaliou que “isso corrobora o que a entidade vem alertando há mais de um ano sobre a ociosidade local, global e a falta de medidas que reduzam o custo-Brasil”. Existe, porém, todo um contexto envolvido na decisão.

O empresário Winston Ling conseguiu focar com precisão este contexto:

“Culpa da mentalidade anticapitalista (tanto da esquerda como da direita) brasileira. Raiva do lucro, xenofobia e preconceito contra estrangeiros, inveja dos bem sucedidos, medo da liberdade, amor ao Estado paternalista, mania de vomitar regra, leis, regulamentações para tudo, democracia sem limites, injustiça, tudo isso aumenta o custo-Brasil, mata as empresas, afugenta quem produz valor”.

