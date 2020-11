Como pano de fundo da disputa, há a sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara, em fevereiro. Lira é um dos prováveis candidatos ao cargo.

Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta do Hospital das Forças Armadas na tarde de terça, após ser internado devido a complicações de covid-19. De acordo com o ministério da Saúde, Pazuello continuará sendo monitorado pela equipe médica em casa, em Brasília. Pazuello fez um novo teste para o novo coronavírus e aguarda o resultado.

Pazuello deu entrada no HFA no último domingo (1º), após dois dias de internação em um hospital particular devido a um quadro de desidratação. O ministro anunciou ter contraído covid-19 no dia 21 de outubro. Desde então, cumpria isolamento no hotel de trânsito dos oficiais no Setor Militar Urbano, em Brasília (DF).

No dia 22, após ser diagnosticado com a doença, o ministro participou de uma live com o presidente Jair Bolsonaro. Abatido, Pazuello afirmou que estava sendo medicado com cloroquina e outros medicamentos. Na ocasião, o presidente tentava espantar as especulações sobre desconforto entre os dois após desautorizar o ministro a adquirir doses da CoronaVac.