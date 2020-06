Brasil Líder do governo no Senado defende a aliança do presidente Jair Bolsonaro com partidos do centrão como a única forma de aprovar medidas que retomem a economia do país e afastem qualquer possibilidade de impeachment

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Fernando Bezerra acredita que o governo terá uma base. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Fernando Bezerra (MDB-PE). Líder do governo no Senado, defende a aliança com o centrão e prevê que a relação com os outros Poderes vai melhorar. Confira trechos da entrevista:

1) O senhor trabalhou para aprovar medidas importantes no passado, sem base aliada no Congresso, mas agora o governo se aproxima do centrão para montar uma base. Como o senhor vê esse movimento?

No primeiro ano, a relação do governo com o Congresso teve altos e baixos. O que ajudou muito foi que o perfil médio dos parlamentares eleitos, tanto na Câmara quanto no Senado, tem uma afinidade grande com a agenda de reformas da área da economia. Posso traduzir essa boa vontade com a aprovação da reforma da Previdência. No início desse ano, o que está mudando com o cenário de pandemia é que o presidente da República, ali por volta do fim de março e início abril, quando se consolidou o cenário de recessão econômica severa, começou a fazer gestos de aproximação para finalmente formar uma base política. Por quê? Porque essa base vai ser necessária para a aprovação das medidas que possam estimular a retomada da economia. E o alicerce do governo dele será medido pela velocidade que a economia brasileira possa voltar a crescer. Acho que o governo finalmente terá uma base que estimo ser maior que 260 votos na Câmara e 50 no Senado.

2) E por que o governo decide mudar o discurso e se aproximar ao centrão?

Para enfrentar a crise. O que vai marcar a chance de reeleição do presidente Bolsonaro é a retomada da economia. Se a economia estiver crescendo e gerando emprego, as chances de reeleição do presidente são muito amplas. Neste momento, em que o presidente está enfrentando uma crise na saúde, em função da pandemia, na economia, em relação aos empregos, e está enfrentando também essas questões políticas de relações com o STF e com o Congresso, o que julgo ser o momento mais crítico, o governo tem um forte apoio popular, com quase um terço. A leitura disso é que qualquer tipo de iniciativa de impedimento do presidente estará completamente afastada, e as atenções voltadas para medidas de retomada da economia que deverão ser anunciadas por Paulo Guedes em 15 dias.

3) Há um temor do presidente de vir a sofrer impeachment?

Não acho. Na verdade, repito, é uma aproximação no sentido de conseguir o apoio congressual para as medidas que possam gerar a retomada da economia. Foi aí que o presidente tomou a decisão (de se aproximar do Centrão) porque ele sabe que será possível o sucesso no governo com a força da retomada da economia no ano que vem. No ano que vem, se a gente tiver, 3%,4%, 5% de crescimento, ele vai estar com a perspectiva de reeleição grande. A sorte do governo dele se define na aprovação de medidas econômicas que serão votadas agora em julho, agosto e setembro. Agora, quando ele consegue formar a base, ele enterra qualquer iniciativa de impeachment. Então, o cenário é ter uma base popular sólida, porque as pessoas estão vendo que as medidas emergenciais que ele tomou estão dando a ele muito apoio popular.

4) Mas o presidente, ao participar de manifestações que criticam o STF, não acirra os ânimos entre os Poderes?

Esta semana foi muito positiva para o desarmamento dos espíritos, tanto no Supremo, quanto dentro do governo, como no Congresso. Quero destacar o trabalho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que atuou firmemente para que essas relações possam ser harmoniosas e independentes. E acredito a gente possa estar inaugurando agora um novo momento de distensionamento nas relações com Supremo e com o Congresso e as razões são simples. Primeiro que o presidente continua com forte apoio popular e segundo que o presidente vai ter base política. Então, esse clima estará distensionado nos próximos 15, 30 dias.

