Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Sóstenes afirma acreditar em uma votação da anistia neste ano. Foto: Lula Marques/ABr

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), esteve presente na noite desta quinta-feira (11) em uma vigília após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

A movimentação, que ocorreu a pouco menos de 400 metros do condomínio do ex-presidente, em Brasília, promoveu orações pela “justiça de Bolsonaro”.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado.

Sóstenes pediu pelo “fim dos soluços” de Bolsonaro e pela anistia, no palanque.

Além disso, o deputado afirmou que a oposição seguirá lutado pela anistia no congresso e que não considera um “plano B” para a eleição presidencial de 2026. Bolsonaro está inelegível até 2030.

“Eu tenho convicção que a anistia será votada esse ano, nas duas Casas, inclusive derrubar o veto até dezembro, no máximo até fevereiro derrubar o veto do presidente”, disse Sóstenes.

Segundo ele, nem mesmo Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, seria uma opção ao presidente Bolsonaro para as próximas eleições.

“O Tarcísio é nosso aliado de primeira hora. Fez uma grande articulação nos últimos dias em Brasília. Trouxe o Republicanos para nos ajudar na anistia. Todos os méritos do Tarcísio. E é um grande aliado, um grande governador que nos orgulha muito”, citou.

“Agora, daí a querer lançá-lo como candidato ou não, não nos compete nem a mim e nem ele está se lançando candidato. Tive um jantar com ele a semana passada e ele falou: ‘Jamais me lançarei candidato a presidente da República. Eu sou soldado do presidente Bolsonaro'”, finalizou o deputado.

