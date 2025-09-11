Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025
O primeiro tempo do Clássico da Amizade não foi tecnicamente brilhante, mas foi marcado pela intensidade.Foto: Vitor Silva/Botafogo
O Vasco venceu o Botafogo por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, nesta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Nuno Moreira abriu o placar para o cruz-maltino, enquanto Alex Telles empatou para o Botafogo ainda no primeiro tempo. Nas penalidades, o goleiro Léo Jardim defendeu a cobrança do lateral e Robert Renan converteu a batida decisiva.
Com o resultado, o time de Fernando Diniz garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil e eliminou o rival alvinegro.
As equipes voltam a campo no domingo (14), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta o São Paulo, às 17h30min (de Brasília), no Morumbi. Já o Vasco recebe o Ceará, às 20h30min, em São Januário.
O jogo
O primeiro tempo do Clássico da Amizade não foi tecnicamente brilhante, mas foi marcado pela intensidade. Com apoio da torcida, o Botafogo iniciou a partida pressionando, mas foi o Vasco quem abriu o placar.
Pouco depois da saída de Tchê Tchê, lesionado, Coutinho cobrou falta, o goleiro Neto se atrapalhou na defesa e a bola sobrou para Nuno Moreira marcar.
Na reta final da etapa inicial, o Botafogo retomou a pressão e chegou ao empate. Santi Rodríguez lançou Joaquín Correa, que foi derrubado por Léo Jardim dentro da área. Alex Telles converteu o pênalti e deixou tudo igual.
O Glorioso ainda teve duas chances claras para virar com Arthur Cabral, mas o atacante não aproveitou. O duelo foi para o intervalo indefinido.
Na segunda etapa, o desgaste físico ficou evidente no Vasco. Sem fôlego e após a saída de Coutinho, o time de Diniz passou a apenas se defender diante da sequência de ataques do Botafogo, que contou com as entradas de Artur, Matheus Martins, Savarino e Vitinho.
Foram ao menos seis finalizações perigosas do alvinegro, mas nenhuma entrou. O Vasco resistiu e levou a decisão para os pênaltis.
Nas cobranças, Alex Telles, que havia marcado no tempo normal, desperdiçou. O Vasco foi preciso em todas as batidas e garantiu a classificação à semifinal, frustrando a torcida botafoguense.