Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Advogados de Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe de Estado avaliam recursos no Supremo

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado

Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Com a definição das penas pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais condenados pela tentativa de golpe de Estado analisam os caminhos possíveis para tentar reverter a decisão.

Ainda há margem para apresentação de recursos antes do chamado trânsito em julgado, etapa em que o processo se torna definitivo. O instrumento mais imediato são os embargos de declaração.

Embora raramente mudem o resultado de um julgamento, eles permitem apontar eventuais contradições, omissões ou obscuridades nos votos dos ministros. Na prática, costumam ser rejeitados pelo STF e são frequentemente interpretados como manobras para protelar o fim da ação penal.

Outra alternativa em estudo é recorrer a instâncias internacionais. Advogados avaliam levar o caso a Cortes externas, como a Interamericana de Direitos Humanos, sob alegação de violações a garantias fundamentais e ao devido processo legal. Nesse cenário, a condenação não seria suspensa, mas o Brasil poderia ser alvo de responsabilização em organismos multilaterais.

Já os embargos infringentes – recurso que permitiria um novo julgamento em hipóteses específicas – não se aplicam a essa ação penal. Esse tipo de medida só pode ser usado quando há divergência significativa entre os ministros, com pelo menos dois votos favoráveis à absolvição, o que não ocorreu no processo contra Bolsonaro e os demais réus.

Enquanto definem a estratégia, os defensores do ex-presidente também cogitam insistir na manutenção da prisão domiciliar em caso de execução da pena. A avaliação é de que, diante da condição de ex-presidente e do impacto político da condenação, a medida seria mais adequada do que o cumprimento imediato em regime fechado. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Vasco elimina o Botafogo nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil
Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/advogados-de-bolsonaro-e-dos-outros-condenados-por-tentativa-de-golpe-de-estado-avaliam-recursos-no-supremo/ Advogados de Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe de Estado avaliam recursos no Supremo 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil “Careca do INSS” e empresário são presos durante operação contra fraudes nas aposentadorias
Política Pela primeira vez na história do Brasil, militares e ex-presidente são condenados por golpe de Estado
Política Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro
Esporte Vasco elimina o Botafogo nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil
Política Líder do PL participa de vigília após condenação de Bolsonaro
Política Superior Tribunal Militar vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados
Política Após condenação de Bolsonaro, Flávio diz que o “jogo ainda não acabou”
Brasil Aposta única leva prêmio de R$ 53,9 milhões na Mega-Sena
Política Primeira Turma do Supremo fixa pena de 21 anos para o general Augusto Heleno
Política Supremo condena o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão
Pode te interessar

Política Pela primeira vez na história do Brasil, militares e ex-presidente são condenados por golpe de Estado

Política Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro

Política Líder do PL participa de vigília após condenação de Bolsonaro

Notícias “Coisa de quem está inseguro”: ministros comentam pedido de Luiz Fux para não ser interrompido no Supremo