Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Política Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

"Os Estados Unidos precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de banana", disse Lula

"Os Estados Unidos precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de banana", disse Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse não temer novas sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil após o julgamento de Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal). Na quinta-feira (11), Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma da Corte a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado.

O petista afirmou que irá responder ao governo norte-americano “na medida” em que forem anunciadas novas sanções ao Brasil e que os Estados Unidos “precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de banana”.

“Não temo [novas sanções]. As acusações contra o Brasil são todas falsas, e o presidente Trump sabe disso. Não tem déficit comercial, é arrogância dele não querer que a Justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, o presidente de um país não pode ficar interferindo nas decisões de outro país soberano. Se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele”, disse Lula em entrevista na quinta.

Trump afirmou ter considerado “muito surpreendente” a condenação de Bolsonaro. “Eu achava que ele era um bom presidente do Brasil, e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram”, disse Trump a repórteres. “Ele era um bom homem”, prosseguiu.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o seu país vai “responder adequadamente” ao que ele definiu como “caça às bruxas”. Em uma publicação nas redes sociais, Rubio acusou o ministro do STF Alexandre de Moraes de ser um “violador de direitos humanos”.

“As perseguições políticas por parte do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a esta caça às bruxas”, escreveu a autoridade norte-americana.

Advogados de Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe de Estado avaliam recursos no Supremo
Pela primeira vez na história do Brasil, militares e ex-presidente são condenados por golpe de Estado
