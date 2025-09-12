O petista afirmou que irá responder ao governo norte-americano “na medida” em que forem anunciadas novas sanções ao Brasil e que os Estados Unidos “precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de banana”.

“Não temo [novas sanções]. As acusações contra o Brasil são todas falsas, e o presidente Trump sabe disso. Não tem déficit comercial, é arrogância dele não querer que a Justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, o presidente de um país não pode ficar interferindo nas decisões de outro país soberano. Se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele”, disse Lula em entrevista na quinta.

Trump afirmou ter considerado “muito surpreendente” a condenação de Bolsonaro. “Eu achava que ele era um bom presidente do Brasil, e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram”, disse Trump a repórteres. “Ele era um bom homem”, prosseguiu.