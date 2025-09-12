Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Pela primeira vez na história do Brasil, militares e ex-presidente são condenados por golpe de Estado

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a condenação de Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus na quinta-feira (11), essa é a primeira vez na história do Brasil que militares e um ex-presidente da República são condenados pelo crime de golpe de Estado.

Após cinco dias de julgamento divididos em duas semanas na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), Bolsonaro recebeu uma pena de mais de 27 anos de prisão em regime inicial fechado.

Durante as sessões, os ministros mencionaram como o julgamento foi histórico. O relator da ação penal, Alexandre de Moraes, citou o golpe de 1964. O ministro Flávio Dino chegou a dizer que o ato que instaurou a ditadura militar no Brasil tinha menos provas documentais do que a tentativa da atual organização criminosa condenada.

Veja as penas impostas pelo Supremo a todos os réus:

– Jair Bolsonaro: 27 anos e três meses de reclusão em regime inicial fechado.

– Mauro Cid: dois anos de reclusão em regime aberto.

– Walter Braga Netto: 26 anos de reclusão em regime inicial fechado.

– Almir Garnier: 24 anos de reclusão em regime inicial fechado.

– Alexandre Ramagem: 16 anos, um mês e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado.

– Anderson Torres: 24 anos de reclusão em regime inicial fechado.

– Augusto Heleno: 21 anos de reclusão em regime inicial fechado.

– Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Sanções e demais punições

Junto com a proclamação das sentenças, a Primeira Turma do STF estabeleceu sanções e outras punições aos réus condenados: pagamento de R$ 30 milhões de forma solidária; perda de mandato de deputado federal de Alexandre Ramagem (PL-RJ); inelegibilidade de oito anos de todos os réus após o cumprimento da pena e perda dos cargos de delegados de polícia de Alexandre Ramagem e Anderson Torres.

Após o trânsito em julgado, o Superior Tribunal Militar será acionado para a perda de patente ou posto dos militares condenados.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro
“Careca do INSS” e empresário são presos durante operação contra fraudes nas aposentadorias
https://www.osul.com.br/pela-primeira-vez-na-historia-do-brasil-militares-e-ex-presidente-sao-condenados-por-golpe-de-estado/ Pela primeira vez na história do Brasil, militares e ex-presidente são condenados por golpe de Estado 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Tyler Robinson: quem é o acusado de assassinar Charlie Kirk, influenciador conservador
Dicas de O Sul Sarandeio Farroupilha reúne mais de 80 atrações culturais gratuitas em Guaíba
Economia Setor de serviços brasileiro registra o sexto resultado positivo seguido
Política Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação das sedes dos Três Poderes nos atos de 8 de janeiro de 2023
Polícia Presos criminosos que ameaçavam e extorquiam ex-clientes de tele-entrega de drogas em Porto Alegre
Brasil Saiba quem é o “Careca do INSS”, preso pela Polícia Federal
Brasil “Careca do INSS” e empresário são presos durante operação contra fraudes nas aposentadorias
Política Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro
Política Advogados de Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe de Estado avaliam recursos no Supremo
Esporte Vasco elimina o Botafogo nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil
Pode te interessar

Política Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação das sedes dos Três Poderes nos atos de 8 de janeiro de 2023

Política Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil após a condenação de Bolsonaro

Política Advogados de Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe de Estado avaliam recursos no Supremo

Política Líder do PL participa de vigília após condenação de Bolsonaro