Colunistas Líder do PL, Rodrigo Lorenzoni quer explicações da secretária do Planejamento sobre palestra de uma hora por R$ 80 mil

Por Flavio Pereira | 11 de abril de 2025

Deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) pede explicações sobre pagamento de palestra do filósofo Leandro Karnal Foto: Divulgação/ALRS Deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) pede explicações sobre pagamento de palestra do filósofo Leandro Karnal. (Foto: Divulgação/ALRS) Foto: Divulgação/ALRS

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) protocolou um requerimento para a convocação da secretária do Planejamento do RS, Danielle Calazans, na Comissão de Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa. Rodrigo quer explicações sobre a contratação – por R$ 80 mil – do filósofo Leandro Karnal para uma palestra de uma hora de duração em um evento de acolhimento a profissionais temporários do governo.

O deputado comentou que “é evidente que é um valor ínfimo comparado ao orçamento do Estado, mas comparado com a necessidade das pessoas e, principalmente, com um conceito de gestão é algo absolutamente, na nossa avaliação, equivocado e nós estamos aqui para denunciar isso e buscar entender as razões disso”.

Rodrigo comparou o pagamento de R$ 80 mil para a palestra com o tempo necessário para algumas categorias receberem o mesmo valor:

– Professor que recebe o piso do magistério teria de trabalhar 17 meses ou 2.720 horas para receber o valor de uma hora da palestra.

– Um soldado da Brigada Militar, com soldo de R$ 5.944, precisaria trabalhar 14 meses ou 2.240 horas.

– Um assalariado que recebe RS 1.518 vai ter que trabalhar 55 meses ou 12.100 horas para receber o mesmo que o palestrante em uma hora.

