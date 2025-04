Cláudio Humberto Janones pode ser preso se ignorar medida protetiva

Por Cláudio Humberto | 12 de abril de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado André Janones (Avante-MG) está sujeito a prisão em flagrante, caso desrespeite a medidas protetiva da Justiça, a pedido da prefeita de Ituiutaba (MG), Leandra Guedes, com quem manteve relação por quatro anos. Janones é acusado de ameaçar e chantagear a prefeita para retomar a relação, que ela rompeu, e restabelecer sua influência na gestão municipal. O deputado foi denunciado por ameaças, inclusive de divulgar imagens íntimas dos tempos de relacionamento do casal.

Perigo ambulante

Janones está obrigado a manter distância mínima de 300 metros da prefeita Leandra Guedes e não pode frequentar os mesmos lugares.

Imunidade não salva

O desrespeito a medida protetiva motiva prisão em flagrante, de acordo com a Lei Maria da Penha, apesar do instituto da imunidade parlamentar.

Violência iminente

Ao impor a medida protetiva, a Justiça de Minas atribuiu a Janones “possível violência psicológica e social” contra a ex-companheira.

Esquerda fica muda

Como no caso do ex-ministro assediador de Lula, políticos e mulheres da atrasada esquerda brasileira silenciam vergonhosamente sobre o tema.

Eldorado: TRF-3 impõe nova derrota aos Batista

Cabe ao juiz Roberto Pollini, da 1ª Vara Federal de Três Lagoas (MS) decidir se cassa ou mantém a liminar do desembargador Rogério Favreto (TRF-4), ligado a Lula (PT), que favorece os irmãos Joesley e Wesley Batista e impede a transferência do controle acionário da Eldorado Brasil Celulose para a Paper Excellence, que o adquiriu. O desembargador Carlos Francisco, do TRF-3, manteve o entendimento de que cabe inicialmente à primeira instância se manifestar sobre os pleitos da Paper.

Supressão de instância

Carlos Francisco alertou para o risco de “supressão de instância”, e lembrou que o STJ concluiu pela competência da Vara de Três Lagoas.

Subterfúgio maroto

A decisão se refere a ações que tentam cancelar o negócio, usando como subterfúgio a legislação sobre “venda de terras para estrangeiro”.

Comprou e pagou

O caso envolve a J&F, dos Batista, e a Paper, que adquiriu o complexo industrial de Três Lagoas em 2017, e não consegue assumir a empresa.

Nós pagamos

A Transparência revela as despesas do governo Lula (PT) com cartões corporativos, até abril: R$26,6 milhões, dos quais quase R$6 milhões estão na conta de apenas 26 cartões da Presidência da República.

Governadora elogiada

Petistas e bolsonaristas como o ex-ministro Gilson Machado elogiaram a governadora Fátima Bezerra (PT), que cedeu helicóptero da Segurança para levar Bolsonaro ao hospital, onde foi recebido aos gritos de “mito”.

Raro consenso

O presidente-tampão do PT, Humberto Costa (PE), e bolsonaristas foram às redes celebrar o Samu, após o ex-presidente ser socorrido por ambulância do serviço de emergência.

Socialista coadjuvante

O senador Cid Gomes, em fim de mandato, ainda ensaia candidatura para voltar ao governo cearense, mas o seu PSB está fechado com o PT do atual governador Elmano Freitas e do ministro Camilo Santana.

Tudo ao contrário

Após a inflação atingir 5,48% nos últimos doze meses, o juiz Marcelo Brêtas, ex-Lava Jato no Rio de Janeiro, ironizou: “A inflação disparou! Alguém dirá: ‘veja como isso pode ser bom’”.

Isso já foi misoginia

“Gafe” entrou nos assuntos do dia no X, após manchetes amigas não chamarem de “machismo” fala misógina de Lula sobre Kristalina Georgieva, do FMI, que o petista chamou de “mulherzinha”. Bolsonaro foi acusado de “atacar mulheres” até quando elogiava suas ministras.

Executivo legislador

Entre as 61 propostas (projetos de lei, resolução, decretos legislativos, lei complementar etc.) aprovadas pela Câmara em 2025, cinco são decorrentes de medidas provisórias do governo Lula.

E a conta?

Os Poderes entraram em acordo, o Orçamento 2025 foi aprovado, o STF autorizou o pagamento, mas até agora a Transparência não registra um centavo sequer pago pelo governo Lula em emendas parlamentares.

Pensando bem…

…já “greve de salário” ninguém quer fazer na Câmara.

PODER SEM PUDOR

Palavra de sequestrador

Convidado certa vez pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o aspone de Lula (PT), Marco Aurélio Garcia, o “top-top”, tentava explicar por que o governo não considera terroristas os narcoguerrilheiros colombianos das Farc. O tucano Luiz Carlos Hauly (PR) provocou: “são bandidos, sequestradores e traficantes”. O deputado Fernando Gabeira (RJ) pediu um aparte: “⁠Preciso ouvir o que pensa o convidado sobre o que disse o deputado Hauly. Se ele disser que não fala com sequestrador, tenho que ir embora.” Todos caíram na gargalhada: é que Gabeira participou do grupo que sequestrou o embaixador americano, durante o regime militar.

