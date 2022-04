Política Líder do União Brasil diz que Luciano Bivar será pré-candidato à Presidência

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Candidatura do presidente do partido será apresentada ao MDB e ao PSDB, que negociam candidatura única da terceira via. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), anunciou nesta terça-feira (12) que o partido irá indicar o nome do deputado Luciano Bivar (PE) como nome do partido para a disputa presidencial. A sigla negocia com o PSDB e com o MDB uma candidatura única, a ser anunciada no dia 18 de maio.

Segundo Nascimento, a bancada deliberou pelo nome de Bivar por unanimidade. Nesta quinta (14), os parlamentares esperam que a indicação seja ratificada pela direção do partido.

“O nome dele é irrevogável. Só se ele desistir lá na frente é que não teremos o nome dele”, afirmou Elmar.

Com a candidatura de Bivar, o advogado Antonio Rueda deve assumir o comando da sigla.

A decisão do União Brasil de lançar Bivar foi uma estratégia para que a legenda negocie “em pé de igualdade” com PSDB e MDB, que já têm nomes colocados na corrida pelo Palácio do Planalto.

Em comunicado conjunto divulgado na semana passada, os presidentes dos três partidos e do Cidadania informaram que vão anunciar o nome de um “candidato de consenso” no dia 18 de maio.

No PSDB, o nome colocado é o do ex-governador de São Paulo João Doria, que venceu as prévias partidárias, mas ainda enfrenta resistência internas, enquanto o MDB aposta na senadora Simone Tebet (MS). A ideia dos dirigentes é de que a escolha recaia sobre um desses indicados previamente pelas legendas, considerando critérios que vão além do desempenho nas pesquisas.

O União, no entanto, é o que tem a maior fatia do Fundo Eleitoral (R$ 770 milhões) e mais tempo de TV, o que o coloca em vantagem nas negociações.

O movimento de lançar Bivar acontece menos de duas semanas após o partido filiar o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que era pré-candidato do Podemos à Presidência. No União, porém, Moro enfrenta resistência para se lançar ao Planalto e deve disputar uma vaga na Câmara.

“(Moro) É um grande quadro, que engrandece o partido, mas neste momento entendemos que o nome que unifica, está pronto para cumprir a missão, unifica o parlamento, sabe como isso funciona, é o Luciano Bivar. O melhor nome para nos representar”, justificou Elmar.

