Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Produtores rurais e empresários do agronegócio estão cadas vez mais alertas sobre a importância do uso do calcário para a correção de solos

Empresa líder no Rio Grande do Sul no ramo de fertilizantes e correção da acidez do solo a partir do calcário, a FIDA consolida cada vez mais a sua participação no agronegócio. Neste ano, a empresa está pela segunda vez presente na Expointer, divulgando seus produtos através da participação das atividades na Casa da Rede Pampa no Parque Assis Brasil, em Esteio.

Segundo o diretor da empresa, Irani Cioccari, a percepção dos produtores rurais e empresários do agro sobre a importância do uso do calcário está crescendo ano a ano. “O calcário é a primeira providência, não se pode fazer agricultura sem calcário, e essa visão vem se confirmando. Com o alcance da Pampa, estreitamos relacionamentos com lideranças do agro para prospecção de negócios”, afirma.

Para Cioccari, havia incerteza quanto às últimas edições da Expointer, no ano passado em razão das enchentes e, neste ano, devido às estiagens, mas a capacidade de resiliência e superação refletiu-se no volume de negócios. As vendas da FIDA mantiveram-se dentro da expectativa, comprovando que o produtor detectou a necessidade dessa tecnologia. A empresa trabalha com todas as linhas de produtos corretivos de acidez e também de fertilizantes, principalmente os de macronutrientes secundários, fornecendo potássio, cálcio, magnésio e enxofre.

Expectativas

Com as novas linhas de crédito anunciadas pelo governo federal para os produtores afetados pelos eventos climáticos adversos, o otimismo deve aumentar. Também há medidas de incentivo do governo estadual, a partir do programa Terra Forte, que alocará recursos para que pequenos e médios produtores possam recuperar suas áreas erodidas pelas cheias.

A FIDA, que atua também no setor da construção civil, com a linha de argamassas e cal, é a maior produtora no Rio Grande do Sul de produtos corretivos de solo por calcário. A matriz tem sede em Caçapava do Sul, com duas fábricas, uma delas especializada no chamado calcário mudador, produto diferenciado em relação ao calcário tradicional, pois além da correção de PH, melhora a qualidade da terra.

“Nossa meta é sempre abastecer esse mercado, que se encontra crescente, e temos boas expectativas para o futuro”, conclui Cioccari.

Em outubro, o Rio Grande do Sul sediará a edição de 2025 do Encontro Nacional dos Produtores de Calcário Agrícola, reunindo os setores do agronegócio, mineração e indústria para discutir gestão, legislação, desenvolvimento e sustentabilidade do calcário agrícola e corretivos de solo. O evento ocorrerá em Recanto Maestro, em Santa Maria, entre os dias 22 e 24.

2025-09-06