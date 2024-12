Política Líder indígena acusado de incitação a atos antidemocráticos é preso na fronteira entre Brasil e Argentina

Serere Xavante foi preso em dezembro de 2022, por ter ameaçado integrantes do STF.

José Acácio Serere Xavante, conhecido como Serere Xavante, foi preso na noite de domingo (22), na fronteira entre Brasil e Argentina. Ele foi levado para Foz do Iguaçu (PR), onde passou por audiência de custódia, por chamada de vídeo, nesta segunda-feira (23). Segundo a defesa de Serere Xavante, a prisão foi homologada na audiência com um juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal (STF).

Xavante foi preso em dezembro de 2022, por ter ameaçado integrantes do STF, invadido o terminal de um aeroporto e ter convocado pessoas armadas para impedir a diplomação do presidente Lula pela Justiça Eleitoral. Em setembro de 2023, Serere Xavante deixou a prisão com a condição de usar tornozeleira eletrônica. No entanto, violou as medidas cautelares e fugiu para a Argentina, em busca de asilo político.

Serere estava andando de bicicleta em uma área próxima à fronteira, quando foi avistado por equipes policiais argentinas. Suspeitando do comportamento do homem, o abordaram. No entanto, por estar sem documentos e ser brasileiro, foi levado até o posto da Polícia Federal (PF) na aduana brasileira da Ponte Tancredo Neves – entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú – e, em seguida, levado à delegacia da PF no lado brasileiro, onde foi identificado.

A prisão do homem foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, por descumprimento das medidas cautelares. Por meio de nota, o advogado Geovane Veras Pessoa, responsável pela defesa de Serere, afirmou que a prisão é ilegal e que o cliente está autorizado a permanecer na Argentina até que o governo argentino decida se ele receberá, ou não, asilo político.

“Não existe nenhum pedido de extradição expedido pelo STF para prender o Serere na Argentina, porque sequer tem condenação. A ação penal do Serere encontra-se em fase de instrução”, diz a nota.

Após a prisão de Serere em 2022, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram invadir a sede da PF e deflagraram uma série de atos de vandalismo em Brasília, que resultaram em ônibus e carros queimados. A Esplanada dos Ministérios chegou a ser fechada.

