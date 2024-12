Brasil Brasileiro teme mais a polícia do que confia nela, aponta pesquisa Datafolha

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A polícia causa mais medo do que confiança em 51% dos brasileiros com 16 anos ou mais. É o que afirma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste domingo (23). Os que disseram confiar na polícia mais do que temê-la somam 46%.

O Datafolha entrevistou, entre os dias 12 e 13 de dezembro, 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O resultado é parecido com o da pesquisa anterior, realizada em 2019, quando Jair Bolsonaro era presidente. Na ocasião, os que diziam temer mais do que confiar eram 51%, enquanto os que confiavam mais do que temiam eram 47%. Entre homens, o que temem a polícia são 56%, ante 45% entre mulheres. No âmbito racial, o temor a polícia é de 59% entre pretos e 45% entre brancos.

Nesses segmentos, as margens de erro variam de 3 a 5 pontos percentuais, segundo o Datafolha. Nos últimos quatro meses, casos de violência policial no Estado de São Paulo levaram a gestão do governador Tarcísio de Freitas à uma crise na segurança pública:

– Em agosto, um policial militar matou, com dois tiros na cabeça, um suspeito que já estava rendido;

– Em setembro, um policial jogou spray de gás pimenta no rosto de um morador que caminhava sozinho pela rua de uma comunidade;

– Em outubro, uma mulher foi morta em uma troca de tiros de um policial de folga e dois criminosos;

– Ainda em outubro, a policia militar entrou no velório de um jovem morto durante uma intervenção policial e agrediu a mãe e o irmão dele;

– Em novembro, uma criança de 4 anos morreu após um confronto policial em Santos;

– Também em novembro, um estudante de medicina foi morto com um tiro à queima-roupa após ter dado um tapa no retrovisor de uma viatura;

– Em 3 de novembro, um jovem de 26 anos foi executado a tiros pelo policial militar Vinicius de Lima Britto em frente a um mercado. O jovem foi acusado de furtar quatro pacotes de sabão;

– e em 1º de dezembro, um policial militar jogou um homem do alto de uma ponte.

O instituto também apurou se os entrevistados tinham tomado conhecimento sobre os casos de violência policial em São Paulo.

– Tomou conhecimento: 63%

– Está bem informado: 34%

– Está mais ou menos bem informado: 25%

– Está mal informado: 4%

– Não tomou conhecimento: 37%

Entre os que disseram ter tomado conhecimento sobre os casos em São Paulo, a maioria diz ter mais medo do que confiança na polícia. São 52%, ante a 42% que confia. Já entre os que não tomaram conhecimento, a maioria diz confiar na polícia mais do que temê-la. São 52%, ante 43% que temem a policia dentro desse segmento.

Brasileiro teme mais a polícia do que confia nela, aponta pesquisa Datafolha

