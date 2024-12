Brasil Marinha vai ajudar em busca por vítimas de queda de ponte entre o Maranhão e Tocantins

23 de dezembro de 2024

Quinze pessoas seguem desaparecidas. Uma morte foi confirmada. Foto: Bombeiros Militar Tocantins Quinze pessoas seguem desaparecidas. Uma morte foi confirmada. (Foto: Bombeiros Militar Tocantins) Foto: Bombeiros Militar Tocantins

Mergulhadores da Marinha do Brasil vão ajudar nas buscas por vítimas no rio que fica sob a ponte que caiu na divisa entre os Estados do Maranhão e o Tocantins. A informação foi divulgada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, na tarde desta segunda-feira (23). Ele disse que teve o pedido por reforços atendido pelo almirante Marcos Olsen, comandante da Marinha. A ponte na BR-226 liga os municípios de Estreito (MA) e de Aguiarnópolis (TO).

“Acabo de ser informado pelo comandante da Marinha, Almirante Olsen, que nossa solicitação de equipe de mergulho para realizar as buscas no local do colapso da ponte foi atendida. Os profissionais da Marinha estarão prontos para atuar já amanhã cedo. Seguiremos vigilantes e acompanhando todas as ações necessárias”, escreveu o ministro em suas redes sociais.

Quinze pessoas seguem desaparecidas. Uma morte foi confirmada. No começou da tarde desta segunda, a Defesa Civil havia confirmado que eram três mortos, mas corrigiu a informação. Oito veículos despencaram da ponte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o colapso ocorreu por volta de 14h50.

O governo federal destinará mais de R$ 100 milhões para as obras de recuperação e retirada dos escombros da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira.

“Temos todas as condições técnicas para a reconstrução e os recursos técnicos necessários para a reconstrução para que se consiga ter esta obra no que concerne não apenas à reconstrução, mas também à retirada dos escombros, avaliação dos danos causados, acompanhamento da obra e a execução das futuras obras. Iremos reconstruir uma ponte com todos os itens de garantia de segurança”, afirmou Renan.

Os bombeiros retomaram as buscas pelos desaparecidos apenas com botes nesta manhã, sem mergulhadores, devido presença do produto químico nas águas e a preocupação com a segurança das equipes de resgate, já que houve derramamento de ácido sulfúrico de um dos caminhões.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estão avaliando a situação e apurando as possíveis causas para “tomar as medidas necessárias”, informou o ministro.

Segundo Renan, a pasta trabalha para que os recursos sejam liberados ainda este ano. “Com a emergência decretada, queremos contratar a reconstrução da ponte ainda dentro do exercício de 2024. Isso será um trabalho de muita resolutividade do ministério”, completou.

O Dnit informou rotas alternativas aos motoristas. Os usuários do Tocantins devem acessar a estrada que vai de Darcinópolis a Luzinópolis, chegar na BR-230 e seguir até o km 101 (cidade de São Bento). Em seguida pegar a direita, sentido Axixá e Imperatriz (MA).

Quem vai do Maranhão deve acessar a BR-226 em Estreito até Porto Franco. De Porto Franco os usuários devem seguir pela BR-010 até Imperatriz.

