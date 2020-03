Notas Mundo Líder opositor é eleito presidente do Parlamento de Israel

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

O líder opositor israelense, o ex-militar Benny Gantz, foi eleito nesta quinta-feira (26) presidente do Parlamento e em seguida declarou que atuaria por um governo de união nacional diante da ameaça do novo coronavírus, uma manobra inesperada em meio ao conturbado panorama político do país. Israel precisa no momento de um governo de “união e emergência”, disse Gantz.

