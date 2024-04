Mundo Líder supremo do Irã diz que país demonstrou seu poder contra Israel

21 de abril de 2024

Em seu primeiro ataque direto a Israel, no dia 13 de abril, o Irã enviou uma série de mais de 300 mísseis e drones. Foto: Reprodução/AFP Em seu primeiro ataque direto a Israel, no dia 13 de abril, o Irã enviou uma série de mais de 300 mísseis e drones. (Foto: Reprodução/AFP) Foto: Reprodução/AFP

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, agradeceu às forças armadas do Irã pelo ataque a Israel, dizendo que o país havia demonstrado seu poder independente do número de alvos atingidos. As informações foram divulgadas pela agência de notícias oficial do Irã no domingo (21).

“Quantos mísseis foram lançados e quantos deles atingiram o alvo não é a questão principal, o que realmente importa é que o Irã demonstrou seu poder durante essa operação”, disse Khamenei no domingo.

Em seu primeiro ataque direto a Israel, no dia 13 de abril, o Irã enviou uma série de mais de 300 mísseis e drones, em que disse ser uma retaliação ao suposto ataque mortal de Israel ao complexo de sua embaixada em Damasco no dia 1º de abril.

A maioria dos mísseis e drones foi abatida por Israel e seus aliados e o ataque causou danos modestos em Israel.

Na madrugada de sexta-feira (19), explosões ecoaram sobre a cidade iraniana de Isfahan, o que segundo fontes foi um ataque israelense.

Teerã minimizou o incidente e disse que não tinha planos de retaliação – uma resposta que parecia ter sido feita para evitar uma guerra em toda a região.

“Na última operação, as forças armadas conseguiram minimizar os custos e maximizar os ganhos”, acrescentou Khamenei, pedindo aos oficiais militares que “busquem incessantemente a inovação militar e aprendam as táticas do inimigo”.

Líder supremo do Irã diz que país demonstrou seu poder contra Israel

2024-04-21