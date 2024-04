Mundo Quase 200 corpos são retirados de vala comum descoberta em hospital de Gaza

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

O balanço anterior informava 50 corpos retirados da vala comum. Foto: MSF O balanço anterior informava 50 corpos retirados da vala comum. (Foto: MSF) Foto: MSF

Equipes da defesa civil palestinas encontraram uma vala comum no complexo médico de Nasser, na cidade de Khan Younis, na Faixa de Gaza, da qual já foram retirados 180 corpos. As informações são do canal Al-Jazeera.

A descoberta foi feita no sábado (20) e a operação de retirada de corpos e restos mortais continuava em curso este domingo (21), na sequência da retirada das tropas israelenses. O balanço anterior informava 50 corpos retirados da vala comum.

“No pátio do hospital, paramédicos e defesa civil recuperaram 180 corpos enterrados numa vala comum pelo exército israelense, incluindo de mulheres idosas, crianças e jovens”, disse Hani Mahmoud, da Al-Jazeera, direto de Khan Younis.

“Foram executados a sangue frio e enterrados com rolos compressores militares”, disse o grupo palestino Hamas, que criticou os Estados Unidos pelo seu “apoio militar e político ilimitado” ao governo de Benjamin Netanyahu.

Num comunicado divulgado no sábado à noite, os serviços de emergência palestinos noticiavam: “As nossas equipes vão manter as operações de busca e recuperação dos restos dos mártires nos próximos dias, porque ainda existe um número significativo de corpos enterrados.”

Após seis meses de intensos bombardeios e ataques na região, Khan Younis está praticamente toda em ruínas, dizem jornalistas no local.

As autoridades da Faixa de Gaza estimam que pelo menos 500 pessoas estão desaparecidas na área. O Ministério da Saúde do Hamas informou a morte de mais 48 pessoas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, elevando o número total de vítimas mortais no enclave desde o início da guerra, em 7 de outubro, para 34.097.

