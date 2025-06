Mundo Líder supremo do Irã reivindica vitória sobre Israel e EUA e nega grandes estragos em instalações nucleares

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Ofereço meus parabéns pela vitória sobre o falacioso regime sionista e sobre o regime americano", disse Ali Khamenei Foto: Escritório do líder supremo do Irã (Foto: Escritório do líder supremo do Irã) Foto: Escritório do líder supremo do Irã

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, reivindicou nesta quinta-feira (26) a vitória do país sobre Israel e Estados Unidos no recente conflito entre as nações. Khamenei também negou que os ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas tenham causado grandes estragos, ao contrário do que afirma o presidente norte-americano Donald Trump.

“Ofereço meus parabéns pela vitória sobre o falacioso regime sionista e sobre o regime americano. Com todo aquele alvoroço, com todas aquelas alegações, o regime sionista praticamente foi derrubado e esmagado sob os golpes da República Islâmica”, afirmou Khamenei sobre Israel, que também reivindicou a vitória no conflito.

No seu primeiro pronunciamento público após o cessar-fogo no conflito com Israel ter entrado em vigor, Khamenei disse que “os EUA entraram diretamente na guerra”, mas não obtiveram “nenhuma conquista” no conflito.

Também minimizou os impactos dos bombardeios americanos às instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan, as mais importantes do Irã, e acusou Trump de buscar “exibicionismo” ao intervir no conflito.

“O regime dos EUA entrou diretamente na guerra porque sentiu que, se não o fizesse, o regime sionista seria completamente destruído. No entanto, não obteve nenhum êxito com essa guerra e, aqui, a República Islâmica também saiu vitoriosa”, afirmou o líder iraniano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/lider-supremo-do-ira-reivindica-vitoria-sobre-israel-e-eua-e-nega-grandes-estragos-em-instalacoes-nucleares/

Líder supremo do Irã reivindica vitória sobre Israel e EUA e nega grandes estragos em instalações nucleares

2025-06-26