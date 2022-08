Esporte Liderado por Gabriel Jesus, Arsenal goleia Bournemouth no Campeonato Inglês

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

O Arsenal conquistou sua terceira vitória no Campeonato Inglês ao derrotar o Bournemouth. (Foto: Reprodução)

O Arsenal conquistou sua terceira vitória no Campeonato Inglês ao derrotar o Bournemouth neste final de semana. No Estádio Dean Count, com grande atuação do brasileiro Gabriel Jesus, os visitantes foram superiores e conseguiram uma goleada, por 3 a 0.

Com o resultado, o Arsenal segue com 100% de aproveitamento na competição. Agora com nove pontos, a equipe assume a liderança da tabela e garante, no mínimo, a segunda colocação ao fim da rodada, a depender do resultado do duelo entre Manchester City e Newcastle. Na próxima rodada, a equipe de Londres encara o Fulham, no Emirates Stadium, às 13h30 (de Brasília), no próximo sábado (27).

O Burnemouth, por sua vez, chega a sua segunda derrota nesta temporada, com três pontos somados até o momento. O próximo desafio da equipe será contra o Norwich, no Estádio Carrou Road, nesta terça-feira (23), às 15h45, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.

Desempenho – O Arsenal foi amplamente superior na primeira etapa. Logos aos 5 minutos o brasileiro Gabriel Jesus fez grande jogada e, após driblar três adversários, colocou Gabriel Martinelli cara a cara com o goleiro. Odegaard estava atento e aproveitou o rebote para abrir o placar.

O segundo gol saiu pouco depois, aos 10. Gabriel Jesus recebeu dentro da grande área e, ao dominar, viu Odegaard tomar a frente e bater forte para o fundo das redes. Já no segundo tempo, Xhaka dominou e passou para Saliba. O zagueiro bateu de primeira, colocado, e fez um golaço para o Arsenal, 3 a 0.

Confira os resultados de sábado no Campeonato Inglês:

– Tottenham 1 x 0 Wolves;

– Crystal Palace 3 x 1 Aston Villa;

– Everton 1 x 1 Nottingham;

– Fulham 3 x 2 Brentford;

– Leicester 1 x 2 Southampton.

Goleiro emprestado

O Arsenal anunciou o empréstimo do goleiro islandês Alex Runarsson, de 27 anos, ao Alanyasopor, da Turquia. O contrato do jogador com o clube turco vai até junho de 2023.

Em nota publicada em seu site oficial, o clube inglês afirmou que o “acordo por empréstimo está sujeito à conclusão de processos regulatórios” para ser fechado.

Contratado em setembro de 2020, também por empréstimo, do Dijon FC, da França, Alex Runarsson vestiu a camisa dos Gunners por apenas seis oportunidades, na temporada 2020/21. Dentre elas, apenas uma vez esteve em campo no Campeonato Inglês.

Na última temporada, o goleiro atuou no futebol belga. Emprestado ao OH Leuven, o atleta jogou por 20 vezes entre campeonato nacional e taça. Destas partidas, tomou 32 gols ao todo.

