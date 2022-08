Esporte Brasil vence Colômbia e vai à semi do Mundial sub-20 feminino

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Tarciane comemora o gol de pênalti. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

A seleção brasileira garantiu vaga na semifinal do Mundial sub-20 feminino ao vencer a Colômbia por 1 x 0, gol da zagueira Tarciane, de pênalti, na Costa Rica, país sede da competição. Essa é a terceira vez que o Brasil chega à essa fase do torneio, sem nunca ter disputado a decisão, a última delas em 2006.

Entre os destaques individuais, Tarciane foi o grande nome. Bem defensivamente, a jogadora mostrou na seleção ser a forte arma ofensiva que é desde a base do Fluminense e hoje no time do Corinthians. Yaya, Dudinha, Rafa Levis e Luany também tiveram ótimo desempenho.

“Foi difícil, elas são bastante aguerridas, muito fortes, mas a gente conseguiu fazer nosso jogo. Estou muito feliz, a gente trabalhou muito para chegar até aqui”, afirmou Vitória Yaya.

As brasileiras vão jogar a semifinal na quinta-feira (25) às 23h (de Brasília).

O jogo

O Brasil dominou a seleção colombiana durante toda a primeira etapa, sem sofrer muitos sustos, salvo um contra-ataque das adversárias. Apesar disso, não criou grandes chances para abrir uma vantagem forte logo de cara.

A Seleção saiu na frente com um gol da zagueiro Tarciane de pênalti, marcado após a árbitra ir ao VAR conferir uma dividida. Quem levava mais trabalho à goleira colombiana era Aline, obrigando ao menos uma boa defesa no primeiro tempo.

No começo do segundo tempo, a Colômbia ensaiou uma pressão, assustando em chute de Robledo após bate-rebate na área que deixou a bola à feição para ela bater chapado de direita.

Apesar da ameaça das adversárias, foi o Brasil quem colocou a bola na rede novamente… mas não valeu. Yaya acionou Luany, em posição de impedimento, que rolou para Rafa Levis bater firme de direita. Ainda no campo, a auxiliar anulou e o VAR confirmou.

O gol invalidado recolocou a equipe brasileira na partida, que passou novamente a dominar as ações, pressionar e conter os avanços colombianos. Aos 20, Rafa Levis lançou Dudinha, que bateu cruzado e obrigou Giraldo a fazer grande defesa. Na cobrança de escanteio, Tarciane cabeceou, a goleira defendeu dentro do gol, mas a árbitra novamente anulou, dessa vez por falta da zagueira brasileira.

Os minutos finais foram de uma tentativa de pressão desorganizada da Colômbia, mas sem levar grande perigo. Dudinha ainda quase fechou a partida com um gol antológico do meio-campo, mas a bola passou por cima da trave. No fim, vitória por 1 x 0 e vaga na semifinal garantida.

