Tecnologia Concorde e Overture: quais as diferenças entre os aviões supersônicos

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

A expectativa é de que o Boom Supersonic faça seu primeiro voo apenas em 2026. (Foto: Reprodução)

O avião supersônico Concorde, que fez voos comerciais durante 27 anos, poderá ter um sucessor nos próximos anos. A startup americana Boom Supersonic trabalha no projeto do Overture, uma aeronave que poderá ter o dobro da velocidade dos modelos comerciais em operação.

A expectativa é de que o Boom Supersonic faça seu primeiro voo apenas em 2026 e transporte os primeiros passageiros em 2029. Mas a aeronave já atrai o interesse de companhias aéreas, que, entre compras confirmadas e opções de compras adicionais, já encomendaram 130 unidades.

Caso os planos da fabricante se concretizem, o Overture terá mais unidades em operação do que o seu antecessor. Por outro lado, a nova aeronave não deverá ultrapassar o limite de velocidade que poderia ser alcançado com o Concorde.

A criação do Concorde

Para realizar seu primeiro voo em 1969, o Concorde começou a ser desenvolvido 15 anos antes em um consórcio entre empresas de dois países. A aeronave era fabricada pela Aérospatiale, da França, e pela British Aircraft Corporation, do Reino Unido.

Os primeiros voos comerciais aconteceram em janeiro de 1976, com voos de Paris para o Rio de Janeiro e de Londres para o Bahrein.

A aeronave conseguia alcançar velocidade de 2 Mach, o que significa 2 vezes a velocidade do som. Em altitude de cruzeiro (60 mil pés ou 18 km), isso representa cerca de 2.160 km/h.

Com isso, uma viagem de Londres para Nova York, que dura cerca de 8 horas em voo convencionais, era feita em cerca de 3h30. Em 1996, o Concorde fez seu voo transatlântico mais rápido e completou esse trajeto em 2h52.

Fim dos supersônicos comerciais

O Concorde registrou seu primeiro acidente em julho de 2000, em um voo da Air France com origem em Paris em que 113 pessoas morreram. Os motores pegaram fogo no momento da decolagem e a aeronave bateu em um hotel perto do aeroporto.

A justiça francesa declarou que uma lâmina de titânio que se desprendeu de um avião que decolou minutos antes foi a causadora do acidente. A peça se soltou de uma aeronave da Continental Airlines, que foi condenada a pagar uma indenização para a Air France.

Depois do acidente, os modelos Concorde da Air France e da British Airways ficaram 15 meses fora de operação. Eles deixaram de operar definitivamente em 2003.

Nova tentativa

O objetivo da Boom Supersonic é reduzir pela metade a duração de voos em mais de 600 rotas na comparação com o mais rápido avião subsônico em operação. O tempo da viagem de Miami para Londres, por exemplo, cairia de 10 para 5 horas.

A empresa vende cada unidade por US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), segundo a Bloomberg.

De acordo com a fabricante, o Overture terá o dobro da velocidade dos aviões comerciais quando estiver sobrevoando o mar. Nos voos sobre regiões terrestres, a aeronave terá desempenho 20% superior às demais.

A Boom Supersonic também afirma que seu avião será capaz de voar usando apenas combustíveis de aviação sustentáveis e seu ruído não vai impactar regiões habitadas.

Também há planos de criar uma versão militar do Overture. Em julho deste ano, a startup firmou um acordo com a Northrop Grumman, empresa americana do ramo de defesa.

