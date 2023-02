Porto Alegre Lideranças de blocos participam, nesta segunda, de reunião para viabilizar o carnaval de rua em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Objetivo do encontro é viabilizar Carnaval de rua na cidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) convocou as lideranças dos blocos de rua de Porto Alegre para uma reunião nesta segunda-feira (13), às 19h, na Casa de Cultura Plauto Cruz. O objetivo é articular, em conjunto, a formação de uma comissão destinada a deliberar sobre os editais de fomento e eventos descentralizados com vistas ao futuro do carnaval de rua na Capital. Um primeiro encontro ocorreu no dia 31 de janeiro.

O secretário da Cultura, Henry Ventura, diz que a proposta é construir um edital que atenda às necessidades dos blocos que sairão às ruas pela primeira vez neste ano desde o início da pandemia. “Estamos trabalhando pelos blocos de carnaval em um edital estruturante, maior do que os já realizados até hoje”, enfatiza.

No início deste ano, a SMCEC encaminhou uma proposta inédita de edital de fomento aos blocos de rua via Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística de Porto Alegre (Fumproarte), a fim de fortalecer as agremiações para as festividades. O recurso será disponibilizado para atender às propostas elencadas nos projetos dos blocos.

Outra possibilidade é o edital de eventos descentralizados 2023, com previsão de lançamento para o primeiro semestre deste ano, também operado pelo Fumproarte. “Teremos dois editais importantes para o Carnaval de rua. São oportunidades de financiamentos que deverão impulsionar as ações artísticas dos carnavalescos que participarem dos concursos”, explica o diretor do Fumproarte, Miguel Sisto Jr.

Desfiles

Os desfiles já receberam apoio neste ano. No dia 22 de janeiro passado, na Restinga, os blocos Senzala dos Coutinhos, Gonhas da Folia e Bloco das Donzelas saíram pelas ruas do bairro com recursos do edital de eventos descentralizados edição 2022.

O Escritório de Eventos, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), recebeu até a última sexta-feira (10), solicitações de dez blocos de rua, entidades carnavalescas e bares de Porto Alegre para a realização de eventos no mês de fevereiro.

