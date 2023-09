Grêmio Lideranças do Grêmio promovem vaquinha para ajudar necessitados após chuvas no Rio Grande do Sul

11 de setembro de 2023

A ideia surgiu do zagueiro Rodrigo Ely que conversou com Geromel, Kannemann e o técnico Renato Portaluppi (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana, os jogadores do Grêmio estão organizando uma vaquinha para realizar doações aos mais atingidos. Geromel e Renato Portaluppi lideram as arrecadações no vestiário gremista, mas a ideia surgiu a partir do zagueiro Rodrigo Ely.

Ely, é natural de Lajeado, um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas. O jogador conversou com Geromel e Kannemann, que acionaram o técnico Renato Portaluppi. O elenco reunirá valores a partir desta segunda-feira (11) e definirá como será a doação.

Durante a semana, o clube gaúcho disponibilizou a Arena como ponto de coleta para estas doações. A loja GremioMania e o departamento consular também estão recebendo os itens.

Itens como alimentos, água, roupas, itens de limpeza e higiene pessoal estão sendo arrecadados nestes locais.

Um ciclone atingiu o Estado gaúcho na última segunda-feira (04). Até o momento, são 46 mortes confirmadas, sendo a pior tragédia natural do estado e dezenas de desaparecidos.

